7 livros para aprender com quem chegou no topo

No primeiro semestre de 2023, 1,9 milhões de pequenos negócios foram abertos no Brasil, enquanto outros 1,1 milhão foram encerrados. O saldo, portanto, é positivo, com 868,8 mil pequenos novos empreendimentos iniciados, segundo levantamento realizado pelo Sebrae a partir de dados da Receita Federal.

Para amparar os novos – e também os já experientes – empresários e ajudá-los a evitar erros comuns e tirar projetos inovadores do papel, listamos sete títulos que vão se tornar as leituras de cabeceira daqueles que almejam a excelência. Nestas obras, os leitores encontrarão exemplos práticos e lições sobre carreira, gestão, liderança, relações profissionais, entre outras. Veja:

A cada passo

Nesta autobiografia, o empresário Anderson Birman, fundador da Arezzo, compartilha sua história profissional à frente da maior marca de varejo de calçados femininos fashion da América Latina. Ao lado do irmão, Jefferson Birman, ele embarcou na carreira de empreendedor ainda jovem, aos 18 anos. Sua trajetória é uma escola de vida, alternando razão e paixão. Um empresário com olhar à frente do seu tempo e com os pés firmes no chão.

(Autor: Anderson Birman | Citadel Grupo Editorial | Páginas: 288)

Força, Fortaleza

O empresário e palestrante Marcelo Facchini narra sua trajetória no comando da Facchini S/A, empresa nacional de fabricação de implementos rodoviários. Verdadeiro exemplo de superação e luta, Marcelo sofreu um acidente de carro que quase lhe tirou a vida, o que impactou e ressignificou a sua história.

(Autor: Marcelo Facchinhi | Citadel Grupo Editorial | Páginas: 144)

O filho da crise

Marco Stefanini começou a carreira em 1984, durante a maior crise econômica que o país já viveu. Em sua trajetória, outras grandes transformações vieram para desestabilizar o mercado e a empresa, incluindo os problemas causados pela crise do subprime, em 2008, e a pandemia, em 2020. Por isso, este não é um livro apenas sobre um empresário ou o mercado de tecnologia. É um pouco da história e do perfil de cada empreendedor brasileiro.

(Autor: Rogério Godinho | Matrix Editora | Páginas: 240)

Padrões de alta performance

Nesta obra, o ex-nadador, palestrante e empresário Joel Jota, comenta os principais ensinamentos do mestre do desenvolvimento pessoal, Napoleon Hill, para conquistar uma carreira de excelência. Padrões de alta performance é um guia prático de como aplicar os hábitos dos profissionais de alto desempenho para ter resultados extraordinários em qualquer área.

(Autores: Joel Jota e Napoleon Hill | Citadel Grupo Editorial | Páginas: 290)

O Equilibrista

Esta é a primeira vez que Manoel Horácio conta sua versão sobre a demissão do cargo de CEO da Telemar em 2001, hoje Oi, então, recém-privatizada e que, sob sua gestão, havia se tornado a empresa mais eficiente do setor de telecomunicações do país. A história envolvendo ciúmes corporativos, acionistas com interesses de curto prazo e intensa cobertura da mídia é uma das muitas que Horário relata neste livro.

(Autor: Manoel Horácio | Edições 70 | Páginas: 268)

18 princípios para você evoluir

Não existe atalho, é preciso viver o processo. Nesta obra, o economista Charles Mendlowicz, economista e influenciador de investimentos, mostra que não à toa alcançou o cargo de gerente da Coca-Cola. 18 princípios para você evoluir reúne as grandes lições não apenas para as finanças, mas principalmente para ter uma vida com propósito.

(Autor: Charles Mendlowicz | Citadel Grupo Editorial | Páginas: 208)

Não faça networking

Atleta olímpico da Geração de Prata do vôlei brasileiro, ex-diretor-executivo do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e sócio fundador da hub de mídias digitais, a Play9, Marcus Vinícius Freire tem o poder de conectar pessoas. Nesta obra, ele guia o leitor a compreender não apenas a importância de manter boas relações, mas também firmar parcerias duradouras.

(Autor: Marcus Vinicius Freire | Citadel Grupo Editorial | Páginas: 208)