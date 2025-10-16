7 lições diretas que moldam carreiras de alta performance — de quem vive isso há 30 anos

O que realmente impulsiona uma carreira? Conhecimento técnico, planejamento, networking? Para Florian Bartunek, fundador e CIO da Constellation Investimentos, a resposta é mais simples e muito mais poderosa: trata-se de cultura, confiabilidade e atitude.

Em um relato pessoal publicado no canal do YouTube do Na Prática, Bartunek compartilha os aprendizados acumulados ao longo de 35 anos de mercado, desde sua entrada no Banco Pactual em 1990.

Em uma fala honesta e direta, ele revela as lições que moldaram sua trajetória e que podem ser aplicadas por qualquer jovem profissional que busca acelerar sua evolução no mercado.

Especialmente para quem acompanha o Execução e Alta Performance do Na Prática, os aprendizados funcionam como um guia prático para decisões mais conscientes, entregas melhores e crescimento sustentável.

1. Entre na espaçonave e pare de pensar só no salário

O conselho que Florian Bartunek recebeu no início da carreira veio de uma colega: “Quando te oferecerem um lugar em uma espaçonave, entra. Depois você escolhe o assento.”

A metáfora se refere a empresas em crescimento, com ambição e cultura forte. Segundo ele, esse tipo de escolha muda tudo.

O alerta é não escolher empresa apenas pelo salário. Avalie se ela está alinhada aos seus valores, se está crescendo, se tem cultura de excelência.

2. A cultura do lugar onde você começa importa mais do que parece

Bartunek destaca a força da cultura nas primeiras experiências profissionais. Jovens que começam em empresas com cultura de alta performance absorvem padrões de comportamento, ética e entrega que moldam suas decisões para sempre.

“Eu saía do trabalho cedo e achava que tinha algo errado. Tinha internalizado a cultura de ficar até entregar”

Essa cultura forma o que ele chama de “músculo da execução”, a capacidade de entregar, de respeitar prazos, de assumir compromissos. Uma habilidade essencial para qualquer profissional que busca crescer.

3. Seja confiável e seja boa gente

Para Florian Bartunek, a confiabilidade é o maior diferencial de um profissional. Isso vai muito além da competência técnica, é sobre cumprir o que prometeu, avisar antes se não vai conseguir entregar, ser alguém com quem os outros querem trabalhar.

Ele também reforça que o ambiente de trabalho é feito de pessoas. E pessoas “boas de time” têm mais chances de crescer.

4. Ajude os outros a crescer e eles vão te levar junto

Uma mudança de chave importante vem com a maturidade de saber que o sucesso profissional não é só sobre você. É sobre ajudar os outros a avançarem também — seu time, sua liderança, sua empresa.

Esse tipo de mentalidade gera confiança, abre portas e te posiciona como alguém que resolve não apenas para si, mas para o todo.

5. Faça sempre a milha extra, ela decide promoções

A diferença entre dois candidatos igualmente bons pode ser quem demonstra mais interesse, mais dedicação, mais profundidade. Bartunek cita exemplos práticos de jovens que recebem a mesma tarefa, mas um deles entrega mais do que foi pedido.

“Te pediram para analisar cinco páginas? Leia sete. Traga algo a mais. Mostre que você se importa.”

No processo de decisão sobre quem será promovido ou contratado, essa atitude pesa.

6. Não tente planejar tudo, o mundo muda mais rápido do que você pensa

Com mais de três décadas de carreira, Bartunek admite: nada saiu como planejado. Quando começou, nem existia internet ou Excel. O que ele imaginava para o futuro simplesmente não fazia mais sentido anos depois.

Para ele, o importante não é ter um plano fixo, mas estar em um lugar com valores alinhados, que esteja crescendo, e dar o seu gás agora. O resto, inevitavelmente, vai mudar.

7. Alta performance vem da execução, não só da intenção

Mais do que ter boas ideias ou planejar grandes passos, o que realmente move uma carreira é executar com consistência, responsabilidade e excelência. É isso que diferencia quem cresce de quem fica parado.

E tudo começa com atitudes simples: cumprir prazos, entregar o que foi combinado, ajudar o time, ir além do básico. Pequenos comportamentos constroem grandes reputações.

