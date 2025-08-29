7 das 10 melhores universidades do Brasil estão no Sudeste, revela ranking internacional

(Divulgação/Divulgação)
Redatora
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 09h37.
A qualidade do ensino superior no Brasil tem ganhado reconhecimento internacional, mas um novo levantamento revela uma forte concentração geográfica da excelência acadêmica.
Segundo o ranking da Times Higher Education (THE), sete das dez melhores universidades brasileiras estão localizadas no Sudeste, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
A liderança da Universidade de São Paulo (USP) entre as instituições brasileiras no ranking evidencia o peso acadêmico do Sudeste. Além dela, outras universidades da região também figuram nas primeiras colocações, como Unicamp, Unesp, Unifesp, UFRJ, PUC-Rio e UFMG compõem o grupo das dez mais bem avaliadas.
O levantamento, publicado pela TES Global, empresa ligada ao The Times, avalia as instituições com base em critérios como ensino, pesquisa, impacto acadêmico e grau de internacionalização.
Estar em uma instituição bem avaliada pode ser determinante na trajetória profissional. Universidades como USP e Unicamp, por exemplo, oferecem estrutura de ponta, programas de pesquisa, intercâmbio e estreita relação com o setor produtivo.
Essa preparação não se limita ao conteúdo técnico. A vivência acadêmica em universidades de alto nível proporciona acesso a redes de relacionamento, cultura de inovação e oportunidades extracurriculares que moldam as competências mais valorizadas por empresas nacionais e internacionais.
O destaque de universidades federais no ranking mostra o papel estratégico das instituições públicas no avanço da educação brasileira. Com acesso mais amplo e políticas de inclusão, essas universidades são motores de mobilidade social e formação de lideranças em diversas áreas.
Além disso, programas de iniciação científica, parcerias internacionais e projetos de extensão tornam o ambiente acadêmico mais plural e conectado com os desafios da sociedade e do mundo do trabalho.
Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance.
O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.
Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:
CANDIDATE-SE PARA UMA VAGA GRATUITA E SEJA UM CASE DE SUCESSO