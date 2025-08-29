7 das 10 melhores universidades do Brasil estão no Sudeste, revela ranking internacional

A qualidade do ensino superior no Brasil tem ganhado reconhecimento internacional, mas um novo levantamento revela uma forte concentração geográfica da excelência acadêmica.

Segundo o ranking da Times Higher Education (THE), sete das dez melhores universidades brasileiras estão localizadas no Sudeste, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Sudeste concentra centros de excelência do ensino superior

A liderança da Universidade de São Paulo (USP) entre as instituições brasileiras no ranking evidencia o peso acadêmico do Sudeste. Além dela, outras universidades da região também figuram nas primeiras colocações, como Unicamp, Unesp, Unifesp, UFRJ, PUC-Rio e UFMG compõem o grupo das dez mais bem avaliadas.

O levantamento, publicado pela TES Global, empresa ligada ao The Times, avalia as instituições com base em critérios como ensino, pesquisa, impacto acadêmico e grau de internacionalização.

Confira as 10 melhores universidades brasileiras do ranking

Universidade de São Paulo (USP) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Universidade Estadual Paulista (Unesp) Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Formação de excelência impulsiona desenvolvimento de carreira

Estar em uma instituição bem avaliada pode ser determinante na trajetória profissional. Universidades como USP e Unicamp, por exemplo, oferecem estrutura de ponta, programas de pesquisa, intercâmbio e estreita relação com o setor produtivo.

Essa preparação não se limita ao conteúdo técnico. A vivência acadêmica em universidades de alto nível proporciona acesso a redes de relacionamento, cultura de inovação e oportunidades extracurriculares que moldam as competências mais valorizadas por empresas nacionais e internacionais.

Investimento em educação pública reforça mobilidade social

O destaque de universidades federais no ranking mostra o papel estratégico das instituições públicas no avanço da educação brasileira. Com acesso mais amplo e políticas de inclusão, essas universidades são motores de mobilidade social e formação de lideranças em diversas áreas.

Além disso, programas de iniciação científica, parcerias internacionais e projetos de extensão tornam o ambiente acadêmico mais plural e conectado com os desafios da sociedade e do mundo do trabalho.

