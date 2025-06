7 coisas que você sempre deve incluir no seu prompt (e quase ninguém inclui)

Escrever bons prompts é a nova arte de saber perguntar. E, na prática, é isso que separa quem obtém respostas genéricas do ChatGPT daqueles que usam a IA como um verdadeiro parceiro estratégico.

Apesar do crescimento no uso da ferramenta, a maioria dos usuários ainda comete o mesmo erro: digita comandos vagos, sem contexto, esperando milagres. Resultado? Respostas fracas, repetitivas ou óbvias.

EXAME e Saint Paul estão com vagas abertas para treinamento em Inteligência Artificial por R$ 37 e direito a certificado; clique aqui para garantir a sua vaga

A seguir, você confere os 7 elementos que todo prompt de qualidade deve ter — e que quase ninguém usa.

1. Persona da IA

Diga quem a IA deve “interpretar”. Isso muda o tom, a profundidade e até a estrutura da resposta.

Ex: “Finja que é um consultor de negócios com 20 anos de experiência…”

Quer liderar projetos na sua empresa e ganhar bem por isso? Esse treinamento de 4 aulas da EXAME + Saint Paul revela os conceitos básicos e principais oportunidades da inteligência artificial por R$ 37,00. Clique aqui e inscreva-se

2. Objetivo claro

A IA precisa saber o que você espera com a resposta: informar? persuadir? resumir? criar algo?

Ex: “…e me ajude a convencer meu chefe a investir em automação.”

3. Formato desejado

Peça exatamente o tipo de entrega: lista, parágrafo, tabela, e-mail, roteiro, etc.

Ex: “Me responda com uma tabela comparativa entre as opções.”

4. Tom e estilo

Quer algo mais técnico? Simples? Inspirador? Engraçado? Isso faz toda a diferença.

Ex: “Use linguagem acessível, como se explicasse para alguém de fora da área.”

Inscreva-se agora e transforme sua empresa com as tecnologias que estão moldando o futuro; garanta sua vaga neste treinamento da EXAME + Saint Paul com quatro aulas virtuais por apenas R$ 37

5. Contexto específico

Conte qual é o cenário, o problema, a dúvida. Quanto mais detalhado, melhor.

Ex: “Sou gerente de RH em uma empresa de 100 pessoas e quero melhorar a comunicação interna.”

6. Público-alvo

Diga para quem será usada a resposta. Isso muda o vocabulário e o nível de profundidade.

Ex: “Escreva como se fosse para um executivo C-level do setor financeiro.”

7. Exemplo ou modelo

Se possível, inclua um exemplo do que você espera. Isso orienta melhor a estrutura final.

Ex: “Quero algo parecido com o estilo dos textos da Harvard Business Review.”

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.