6ª onda da inovação faz surgir vagas e grande oportunidade profissional em sustentabilidade; entenda

Criada em 1940, a teoria das ondas de inovação elaborada pelo economista Joseph Schumpeter é uma forma de entender como as mudanças tecnológicas e sociais afetam a economia e o desenvolvimento dos países. A teoria já identificou 6 grandes ondas, são elas: Revolução Industrial, Idade do Vapor, Era da Eletricidade, Produção em Massa, Redes e Tecnologias da Informação e Comunicação. A sexta e última é a Onda da Sustentabilidade, ou do ESG (sigla para Ambiental, Social e Governança).

De acordo com o conceito, a onda da sustentabilidade teve início em 2020 e vai se prolongar, pelo menos, até 2045, ou seja, pelos próximos 23 anos. Essa era será marcada pelas mudanças climáticas que exigiram a criação e adaptação de negócios sustentáveis e o avanço das tecnologias limpas.

Profissional de sustentabilidade

É por isso que a busca por profissionais especializados em ESG cresceu tanto nos últimos anos e tende a seguir em alta pelas próximas duas décadas. Por outro lado, o número de profissionais qualificados no tema é muito baixo e gera uma busca apressada do mercado.

Um milhão de novas vagas de emprego serão abertas na área de ESG até 2027, segundo a pesquisa “Futuro do Trabalho” realizada pelo Fórum Econômico Mundial em parceria com a Fundação Dom Cabral. O cargo de especialista em ESG ocupa a segunda posição entre as profissões com maior potencial de gerar novas vagas, com uma previsão de crescimento de 33%.

Apesar de os novos postos serem uma boa notícia, o crescimento preocupa a Diretora de Políticas Públicas Globais do LinkedIn, Sue Duke. “Os dados do LinkedIn deixam claro que, embora haja uma grande demanda por talentos com habilidades ecológicas, as pessoas não estão desenvolvendo habilidades ecológicas em um ritmo suficientemente rápido para cumprir as metas climáticas”, afirmou a executiva no relatório global.

