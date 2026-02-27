60% das pessoas querem uma promoção em 2026: Seu perfil salva ou afunda sua carreira? Estudo revela

Trocar de emprego ou buscar crescimento na empresa atual está nos planos de grande parte dos profissionais brasileiros em 2026.

Segundo pesquisa realizada pelo LinkedIn, três em cada cinco trabalhadores pretendem mudar de emprego neste ano.

A Geração Z lidera o movimento, com 68%, seguida pelos millennials, com 65%, Geração X, com 51%, e boomers, com 41%. Nesse cenário de mobilidade profissional, entender o próprio perfil pode ser decisivo para escolhas mais estratégicas.

O conceito de perfil profissional reúne habilidades, preferências e comportamentos que se alinham melhor a determinados ambientes corporativos. Para empresas que investem em desenvolvimento interno, essa leitura é essencial para direcionar talentos, aumentar performance e reduzir turnover.

Os cinco perfis que mais se destacam nas empresas

De acordo com Rafael Cunha, diretor nacional da Microlins, empresa de cursos de capacitação profissional, as empresas valorizam profissionais que conhecem seus pontos fortes e sabem aplicá-los estrategicamente. Ele destaca cinco perfis predominantes no ambiente corporativo.

O perfil analítico é composto por profissionais metódicos, detalhistas e com forte capacidade lógica. Tendem a se destacar em áreas como engenharia, ciência de dados, contabilidade e pesquisa. São orientados por evidências e resolução estruturada de problemas. O perfil comunicador reúne aqueles que interagem com clareza e persuasão. Jornalismo, publicidade, vendas e educação são áreas que absorvem bem essas competências. Criatividade, dinamismo e habilidade de falar em público são características frequentes. O perfil executor é orientado a resultados, decisão rápida e ação. Costuma ganhar espaço em liderança, gestão de projetos e empreendedorismo, especialmente em ambientes de alta pressão. Já o perfil planejador se diferencia pela organização, visão estratégica e capacidade de antecipar cenários. Logística, planejamento financeiro e processos são áreas onde essas competências são valorizadas. Por fim, o perfil criativo engloba profissionais adaptáveis e inovadores, com forte presença em áreas como marketing, arquitetura, publicidade e desenvolvimento de jogos.

Adaptabilidade como competência transversal

Rafael Cunha reforça que compreender as diferenças entre perfis ajuda profissionais a escolher trajetórias alinhadas às próprias habilidades e interesses.

Além disso, influencia diretamente como lidam com desafios, desenvolvem competências e se posicionam no mercado.

Independentemente do perfil, fatores como aprendizado contínuo, busca por feedback e networking aparecem como elementos centrais para crescimento.

Em um mercado em que mobilidade e propósito ganham relevância, empresas que investem em desenvolvimento estruturado conseguem alinhar expectativas individuais aos objetivos organizacionais.

Para companhias que desejam fortalecer cultura, performance e retenção, programas In Company estruturados a partir do perfil profissional de seus colaboradores podem se tornar um diferencial competitivo relevante em 2026.