Quantas vezes, no calor do momento, dizemos coisas sem pensar? Às vezes dentro de casa, para alguém da família, ou até mesmo no trabalho.

Pensar antes de falar é fundamental, principalmente no ambiente profissional. É preciso se colocar no lugar do outro, ponderar e não agir por impulso. Gerenciar a comunicação, parando para ouvir, sentir, pensar e falar.

VEJA TAMBÉM:

É esse o tema do novo livro da fonoaudióloga e especialista em linguagem, Ana Alvarez, chamado “Falei sem pensar: Como se comunicar bem, com clareza e sem conflitos”.

A pedido da EXAME, Ana reuniu seis dicas para controlar a impulsividade e melhorar a comunicação, seja no trabalho ou com amigos e familiares.

Veja, a seguir, 6 dicas para evitar agir por impulso e falar o que não deve no trabalho

1. Mantenha diálogos amigáveis

É importante evitar alterar o volume e o tom da voz no ambiente profissional. Você não precisa gritar, bater na mesa ou esbravejar para ser ouvido.

2. Ouça com atenção, sem interromper ninguém

Se é impaciente, monitore seu silêncio com um gole d'água na boca e só o engula quando o outro parar de falar.

3. Respire antes de agir

Respire fundo! Qualquer decisão ou ação deve ser pensada e repensada antes. Não haja por impulso e nem faça o que pode prejudicar seu relacionamento no trabalho.

4. Discordar é diferente de confrontar e brigar

Ouça, entenda o ponto de vista do outro, ache algo no qual concorde, e a partir daí, inicie sua fala com pontos convergentes até chegar à divergência de modo estratégico e elegante, deixando claro que aquela é a sua perspectiva. Não se zangue e nem eleve a voz.

5. Não suponha!

Evite adivinhar o que o outro vai falar ou do modo com que o fará. Se tem dúvidas, pergunte em vez de imaginar possíveis diálogos negativos.

6. Exercite sua generosidade no trabalho

Colaborar quer dizer trabalhar junto e para que isso aconteça realmente é preciso sentir compaixão, isso é, fazer o melhor que está a seu alcance para facilitar a vida do outro, ou de muitos.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.