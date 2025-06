57% dos jovens formandos de 2025 estão pessimistas sobre o início de suas carreiras, diz pesquisa

A transição da vida universitária para o mercado de trabalho nunca foi simples. Mas para os formandos da Geração Z que concluem o ensino superior em 2025, esse desafio parece ainda maior.

Segundo um levantamento conduzido pela Handshake com 1.925 estudantes, 57% dos entrevistados demonstram pessimismo em relação ao início de suas carreiras.

O dado representa um aumento significativo em comparação aos 49% registrados no ano anterior.

Desconfiança e novos caminhos

A apreensão não é infundada. Muitos jovens observam a dificuldade de colegas mais velhos para conquistar vagas de entrada e, mesmo quando conseguem, enfrentam a instabilidade de demissões precoces.

Para lidar com esse cenário, os jovens da Geração Z têm apostado em caminhos alternativos para se inserir no mercado.

É o caso de freelancers, estágios, trabalhos temporários e até mesmo o empreendedorismo.

Essa mudança de rota reflete um novo modelo de construção de carreira, menos linear e mais adaptável às condições do mercado atual.

Planejamento e preparação são diferenciais

Segundo Marlo Lyons, coach de carreira e autora do livro Wanted, My First Career, a chave para enfrentar essa transição está na preparação e na postura proativa.

"Conseguir um emprego de nível inicial no mercado competitivo de hoje exige intencionalidade e preparação minuciosa" Marlo Lyons, coach de carreira

Essa visão é compartilhada por Christine Cruzvergara, estrategista educacional da Handshake, que elenca quatro passos fundamentais para aumentar as chances de sucesso:

Organização dos documentos profissionais

Pesquisa aprofundada sobre o setor desejado

Networking

Aplicação estratégica para as vagas

