5 Perguntas Cruciais para o Sucesso no Novo Emprego: Guia para Líderes e Profissionais

Os primeiros passos, as primeiras decisões e, principalmente, as primeiras falhas (que nos levam aos primeiros aprendizados) em um novo trabalho têm um grande impacto no sucesso ou fracasso naquela jornada. Como saber o que fazer? No que devemos focar? De quem devemos nos aproximar?

Para nós líderes, começar em um novo emprego significa também lidar com a própria expectativa de causar impacto significativo. Sempre nos perguntamos como manter o foco nas coisas certas e mostrar o valor da nossa contratação.

Seja você líder ou não, nesse primeiro momento é fácil assumir tarefas demais ou até perder tempo tentando fazer o melhor possível. Por isso, a Harvard Business Review publicou um artigo bem interessante com cinco perguntas para nos orientar nesse momento inicial, mas que eu acredito serem estratégicas até mesmo para serem consultadas continuamente.

A dica é: reserve 30 minutos da sua semana para se fazer essas perguntas, e elas certamente irão te levar para o sucesso nesse novo passo da carreira. Veja as perguntas abaixo:

1- Como vou criar valor?

2- Como se espera que eu me comporte?

3- O apoio de quem é fundamental?

4- Como vou conseguir algumas vitórias antecipadas?

5- Quais habilidades eu preciso desenvolver para me destacar nessa função?

Como vou criar valor?

É essencial entender as expectativas colocadas na vaga que você está entrando, assim como as suas expectativas em relação à sua performance. Chegue com calma e entenda a realidade da empresa, os desafios mais urgentes e aí sim contribua com as suas habilidades (desenvolvendo-as sempre).

Você provavelmente também terá várias partes interessadas para satisfazer, não apenas seu líder, e elas podem ter visões divergentes sobre o que constitui “sucesso”. Busque conversar com seus colegas, pares e lideranças para estar sempre alinhado e saber porquê você foi colocado nesse papel.

Como se espera que eu me comporte?

Essa é fácil: cultura. A menos que você tenha sido contratado para mudá-la, ela é um ótimo norte de comportamento, visão e jeito de ser da organização. Mas saiba também que ela não é necessariamente engessada: o sucesso após a contratação pode depender, em grande medida, de você “aparecer” de maneiras diferentes.

O apoio de quem é fundamental?

É essencial construir alianças. Ter com quem contar, dividir desafios e oferecer a sua contribuição a partir da sua experiência e habilidades é muito importante para o sucesso profissional.

Isso envolve mais do que apenas construir relacionamentos. É necessário entender o que os outros estão tentando realizar e como você pode ajudá-los. A reciprocidade é a base mais firme sobre a qual construir aliados.

Como vou conseguir algumas vitórias antecipadas?

Existem muitos estudos relacionados a Psicologia Comportamental e Análise do Comportamento que comprovam que pequenas conquistas são a chave para o sucesso. Isso porque se você estabelece um pequeno objetivo e consegue cumpri-lo, isso te mantém motivado para definir novas metas - e a tendência é que elas sejam cada vez mais desafiadoras.

Aprenda, então, a identificar as formas mais promissoras de causar um impacto rápido e positivo. Como líder, busque fazer isso pela sua equipe também e ganhe em troca um time motivado e confiante. Em resumo, o que costumamos chamar de quick-wins, projetos ou tarefas de baixa complexidade de implementação e médio/alto potencial de ganhos para o negócio.

Quais habilidades eu preciso desenvolver para me destacar nessa função?

Nem preciso dizer que esse, para mim, é um dos mais importantes pilares para um profissional, seja ele recém-chegado na empresa (ou no mercado), seja experiente de anos. Sim, você foi contratado pela sua experiência e conhecimentos adquiridos, mas não é só isso que uma empresa enxerga em você - há também potencial.

É o que eu sempre digo: o que nos fez chegar até onde estamos hoje não é suficiente para nos fazer relevantes e nos levar ainda mais longe. É preciso investimento em desenvolvimento contínuo. E cada vez mais isso é uma realidade, já que o mercado e as novas tecnologias se transformam bruscamente todos os anos.

Comece a se fazer essas perguntas e não pare mais

Literalmente. O profissional que se dedica a estar sempre alinhado com essas dicas é um profissional de ouro para as organizações. Como diz a Brené Brown, palestrante e pesquisadora sobre vulnerabilidade e liderança, devemos entrar de cabeça na arena. Isso significa perceber que muitas vezes não estamos necessariamente prontos para o desafio, mas certamente estar disposto a aprender no processo é o que nos faz ter sucesso e nos leva ainda mais longe.