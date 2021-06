5 dicas para escolher um MBA adequado à sua carreira

Os estudos são fundamentais para a carreira de qualquer profissional. Mas, com o aumento da concorrência e a busca das empresas por pessoas mais capacitadas, ter apenas o ensino superior completo pode não ser o suficiente para alcançar o sucesso. Por isso, é importante pensar em uma especialização para se manter atualizado. Para isso, a EXAME preparou 5 dicas para te ajudar a escolher um MBA.

O MBA (Master in Business Administration) ou Mestrado em Administração e Negócios, em português, é uma boa opção para quem quer dar um salto na carreira, melhorando seu grau acadêmico e obtendo mais conhecimento. Ele consiste em uma especialização (lato sensu) com foco em disciplinas como finanças, recursos humanos, marketing, estratégia, liderança, entre outros.

Está interessado(a) em se matricular em um MBA? Veja, abaixo, cinco dicas para escolher a melhor opção para você.

1. Objetivos na carreira

“Onde você se imagina em 10 anos?” Esta é uma pergunta comum em entrevistas de emprego e que é importante considerar antes de escolher uma pós-graduação. O aluno precisa pensar bem na escolha do curso e se ele precisa ser lato ou stricto sensu.

Cursos stricto sensu são mais longos e, por isso, são mais aprofundados no tema escolhido. Mestrado e doutorado, por exemplo, fazem parte desse tipo de curso. São mais voltados para o lado acadêmico, com foco em especializar os profissionais no campo da pesquisa científica.

Do outro lado (lato sensu), estão: MBA e a pós-graduação (especialização) – cursos mais curtos e voltados para o mercado.

2. Como escolher o MBA

A escolha do curso em si é essencial. Há muitos cursos parecidos, até na mesma instituição que você pretende fazer a pós-graduação. Por isso, é preciso ficar atento aos detalhes para não se arrepender depois.

Uma dica valiosa é marcar um horário para falar com o coordenador do curso ou dar uma olhada com atenção na grade e no propósito do curso, como para quem ele é destinado, entre outros fatores.

3. Conhecer os caminhos do curso escolhido

Entender o que você terá de fazer para chegar ao final do curso sem dores de cabeça é importante. Por isso, é preciso analisar bem a grade curricular e o horário do curso escolhido ao encontrar algum do seu interesse.

Dedique seu tempo e atenção para analisar todos os aspectos e detalhes, como grade curricular, professores, coordenador e o histórico da universidade. Pergunte se algum amigo ou conhecido conhece a universidade ou o curso em questão.

4. Modelo de ensino (EAD ou presencial)

É importante que o aluno saiba qual o tempo que tem disponível diariamente para realizar um MBA. Isso porque ele terá de reservar parte do seu dia para se dedicar aos estudos e às aulas. Por isso, é necessário fazer a escolha certa quanto a modalidade de ensino conciliável à sua rotina.

Se você é muito atarefado, por exemplo, o EAD, modalidade de ensino a distância, pode ser a melhor alternativa.

5. Futuro do mercado

Atualmente, muitas profissões ligadas à sustentabilidade, mercado financeiro e Data Science estão ganhando mais espaço. Consequentemente, demandam profissionais capacitados. Por isso, pode ser legal dar uma olhada neste mercado, já que pode representar uma oportunidade futura, mas sempre pensando no que vai te deixar realizado no futuro.

É importante destacar também que, assim como qualquer estudo, o MBA será melhor aproveitado conforme o grau de dedicação do aluno. Cursando um MBA, o aluno terá, além de uma possível progressão mais acelerada na carreira profissional, uma maior gama de contatos na área de atuação – o que pode vir a ser uma oportunidade – e o aprimoramento de habilidades de gestão.

