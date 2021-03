5 cargos de gerente em alta em 2021 e com salários de até R$ 35 mil

Estava se preparando para avançar na carreira e a pandemia atrapalhou seus planos? Para 2021, a Talenses, consultoria de recrutamento executivo, observou que cinco cargos de gerência vão se destacar e se manter aquecidos. E indicam novas oportunidades para os profissionais brasileiros.

Segundo Caroline Cadorin, diretora da Talenses, o movimento do mercado na busca de talentos nas cinco áreas acompanha os acontecimentos da pandemia e é impulsionado pela retomada da economia.

"Além disso, há uma reorganização das equipes, estruturas e planejamentos que precisaram de uma rápida e abrupta mudança em 2020. As empresas perceberam que a pandemia não era algo de curto prazo e, portanto, estão se reorganizando e aprendendo a operar em um mundo que certamente não será mais igual ao que já foi”, explica ela.

Diante do cenário visto em 2020, os recrutadores estão de olho em algumas competências para as lideranças que vão trazer para dentro das empresas. Como as posições já exigem pessoas com uma carreira sólida e bom conhecimento técnico, o diferencial serão as competências comportamentais.

“As de maior relevância nos dias atuais são: empatia e flexibilidade, principalmente por estarmos vivendo em um cenário repleto de mudanças, o que torna ainda mais necessário que os líderes sejam mais flexíveis e empáticos para que sua equipe continue produzindo com eficiência, mas dentro do que é possível para cada um”, conta a diretora.

Outras duas habilidades que serão mais valorizadas no momento são a resiliência e criatividade. De acordo com a especialistas, esses elementos são importantes para criar alternativas que tragam resultados em ambiente de alta pressão.

“Por fim, a inteligência emocional e inteligência de rede, ou seja, saber pensar coletivamente”, ela também destaca.

Confira os cinco cargos de gerente que vão se destacar em 2021:

Gerente de Comercial

Por qual motivo estará aquecida em 2021?

“Vemos uma agenda mais positiva relacionada ao início da retomada da economia, o que obviamente faz com que as empresas, de diferentes segmentos, passem a olhar com atenção e cuidado para suas equipes comerciais. Nesse cenário o gestor tem papel muito relevante, já que depende dele a definição de estratégias e ações específicas para se beneficiar desse momento. Além disso muitas equipes comerciais precisarão ser reestruturadas, seja pela adequação da relação de consumo que se estabeleceu com os consumidores no último ano, ou seja pela necessidade de reorganização do organograma com possíveis incremento de times inclusive”.

Faixa salarial: entre R$ 15.000 e R$ 25.000

Gerente de Logística

Por qual motivo estará aquecida em 2021?

“Em 2020 o consumidor amadureceu muito no que diz respeito a utilização de meios digitais para ter acesso aos produtos. Desta forma o Gerente de Logística passa a ter um papel fundamental para que a experiência de consumo possa de fato se concretizar como satisfatória. A entrega do produto ao consumidor final, seja ele uma pessoa física ou jurídica, atendendo requisitos como prazo, integridade e qualidade do produto, entre outros fatores, passa a ser chave para fidelização de clientes e ativação de novos consumidores.”

Faixa salarial: entre R$ 15.000 e R$ 25.000

Gerente de Planejamento Financeiro

Por qual motivo estará aquecida em 2021?

“Não podemos deixar de relembrar que 2021 ainda será um ano de muitas incertezas e desafios para a grande maioria das empresas. Desta forma o Gerente de Planejamento Financeiro acaba sendo ainda mais relevante para as organizações pois cabe a ele a difícil responsabilidade de controlar informações das movimentações financeiras da companhia com o intuito de, através dessas informações, buscar um melhor desempenho financeiro das empresas.”

Faixa salarial: entre R$ 12.000 e R$ 18.000

Gerente de Atração e Seleção (Talent Acquisition)

Por qual motivo estará aquecida em 2021?

“Praticamente todas as empresas de todos os setores acabaram sentindo os impactos do ano de 2020 em suas estruturas. Seja pela redução de pessoal ou pelo congelamento das contratações esses impactos geraram uma demanda reprimida ao time de atração e seleção. Agora vemos um mercado mais aquecido, com empresas disputando talentos e em alguns casos uma escassez de profissionais. O (A) Gerente de Atração e Seleção passa a ser fundamental na elaboração de estratégias eficientes de atração de pessoal atuando inclusive na frente de retenção de talentos.”

Faixa salarial: entre R$ 10.000 e R$ 15.000

Gerente de Cyber Security

Por qual motivo estará aquecida em 2021?

“Segurança da informação nunca esteva tão em alta. Não é de se admirar que esse profissional ganhe ainda mais destaque em um período em que praticamente todos os segmentos utilizam os dados ou informações, sejam de seus clientes, seus fornecedores e seus parceiros para ganhar vantagem em um mundo de tantas incertezas. Garantir que esse bem precioso esteja seguro e principalmente respeitando as legislações de proteção de dados passam a ser primordiais. Infelizmente ainda acontecem muitos casos em que a empresa passa a ter sua imagem prejudicada em função de vazamento de dados clientes ou qualquer outro problema relativo à exposição de informação, e um dos papéis desse profissional é garantir que esse tipo de problema não aconteça.”

Faixa salarial: entre R$ 20.000 e R$ 35.000