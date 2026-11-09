5 caminhos de especialização para quem trabalha com marketing e quer evoluir na carreira

O mercado de marketing passa por mudanças que exigem dos profissionais uma combinação de conhecimentos analíticos, criativos e estratégicos. Além de desenvolver campanhas e produzir conteúdo, quem trabalha na área precisa interpretar dados, acompanhar o comportamento dos consumidores e conectar as ações de comunicação aos objetivos de negócio.

Um levantamento do LinkedIn para 2026, publicado na lista Skills on the Rise, destaca competências que ganharam espaço entre profissionais de marketing. Entre elas estão análise de desempenho, branding em redes sociais, storytelling visual, marketing de performance e estratégia de entrada no mercado.

O estudo considera o crescimento das competências adicionadas aos perfis dos usuários e sua presença entre profissionais contratados no período analisado. A lista oferece um panorama das habilidades em ascensão e ajuda a identificar possíveis caminhos de desenvolvimento profissional.

Para quem busca avançar na carreira, essas competências também representam possibilidades de especialização. Conheça cinco áreas e suas aplicações no mercado de trabalho.

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1. Análise de desempenho e inteligência de dados

A análise de desempenho, ou performance analysis, envolve acompanhar os resultados de campanhas e iniciativas de marketing para identificar quais estratégias alcançam os objetivos estabelecidos.

A especialização nessa área exige conhecimentos de métricas, indicadores-chave de desempenho (KPIs), ferramentas de análise e interpretação de dados. Entre as atividades estão avaliar taxas de conversão, custo de aquisição de clientes, retorno sobre investimento e comportamento dos consumidores.

O conhecimento é aplicado principalmente em funções de inteligência de marketing, análise de dados e gestão de campanhas. Também pode contribuir para profissionais que ocupam posições de coordenação e precisam tomar decisões com base em resultados.

2. Branding e posicionamento nas redes sociais

O social media branding envolve a construção e a gestão da identidade de uma marca nas plataformas digitais. A área vai além da publicação de conteúdo e considera como a empresa se comunica, se posiciona e estabelece relacionamentos com diferentes públicos.

Entre as atividades estão definir diretrizes de comunicação, desenvolver estratégias editoriais, acompanhar a percepção da marca e alinhar a presença digital aos objetivos de negócio.

A especialização pode ser aplicada em funções de gestão de marcas, estratégia de conteúdo e comunicação digital. Para profissionais que já trabalham com redes sociais, representa uma possibilidade de ampliar a atuação para o planejamento estratégico.

3. Storytelling visual e comunicação de marca

O visual storytelling consiste em transmitir informações e mensagens por meio de recursos visuais, como vídeos, gráficos, apresentações, infográficos e imagens.

No marketing, essa competência é utilizada para apresentar produtos, explicar conceitos, comunicar resultados e tornar mensagens mais compreensíveis para diferentes públicos.

O desenvolvimento dessa habilidade envolve conhecimentos de narrativa, design, produção audiovisual e comunicação. Profissionais especializados podem atuar em estratégias de conteúdo, direção de criação e comunicação de marca, conectando elementos visuais à identidade e aos objetivos das empresas.

4. Marketing de performance e otimização de campanhas

O marketing de performance reúne estratégias digitais orientadas por resultados mensuráveis. Nesse modelo, as campanhas são acompanhadas por indicadores que permitem avaliar sua eficiência e identificar oportunidades de otimização.

A atuação envolve planejamento de mídia paga, segmentação de públicos, testes de formatos e acompanhamento de métricas como cliques, conversões e custo por aquisição.

A especialização pode abrir caminhos em áreas de mídia, growth marketing e aquisição de clientes. Também é relevante para coordenadores e gerentes responsáveis por distribuir investimentos e acompanhar os resultados das iniciativas de marketing.

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5. Estratégia de entrada no mercado e lançamento de produtos

A estratégia de entrada no mercado, conhecida como go-to-market (GTM), reúne as decisões necessárias para apresentar um produto ou serviço ao público e estruturar sua comercialização.

O planejamento considera aspectos como posicionamento, definição de público-alvo, canais de distribuição, precificação e comunicação. A integração entre marketing, vendas e desenvolvimento de produtos também faz parte desse processo.

Profissionais com conhecimentos nessa área podem atuar em planejamento estratégico, gestão de produtos, desenvolvimento de negócios e liderança de projetos de lançamento.

Como a formação executiva pode contribuir para a carreira em marketing?

As possibilidades de especialização mostram que a atuação em marketing envolve conhecimentos que ultrapassam a execução de campanhas. Análise de dados, gestão de marcas, comunicação, aquisição de clientes e estratégia comercial fazem parte de diferentes etapas da atividade.

Para profissionais que desejam assumir posições de maior responsabilidade, a formação executiva pode contribuir para aprofundar conhecimentos técnicos e desenvolver uma visão integrada dos negócios.

Nesse contexto, os MBAs são uma alternativa para quem busca estudar temas como gestão, estratégia, marketing e liderança, conectando conceitos à tomada de decisão no ambiente corporativo.

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A iniciativa contempla formações em Inteligência Artificial, Finanças Corporativas, Liderança e Gestão, Marketing: Branding e Performance, Mercado Financeiro e Inteligência de Mercado.

A escolha de uma especialização depende dos objetivos profissionais, da experiência acumulada e das competências que o trabalhador pretende desenvolver. Enquanto algumas áreas estão mais relacionadas à análise de resultados, outras envolvem posicionamento de marca, criatividade ou planejamento comercial.

Para conhecer as formações disponíveis, a campanha reúne opções voltadas a diferentes etapas da trajetória profissional, de quem busca aprofundar conhecimentos técnicos a quem pretende desenvolver competências para assumir posições de gestão.