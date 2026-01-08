5 atitudes que sabotam sua imagem no trabalho, segundo uma especialista em etiqueta corporativa

A transição do ambiente universitário para o mundo corporativo exige mais do que domínio técnico ou dedicação. Para crescer profissionalmente, especialmente em estágios, programas de trainee ou nas primeiras lideranças, é preciso também saber se comunicar com clareza, respeito e inteligência emocional.

Pequenos deslizes na convivência com colegas, como interromper em reuniões, falar demais sobre assuntos pessoais ou ignorar sinais não verbais, podem desgastar sua imagem sem que você perceba. E essa percepção conta muito em decisões sobre promoções, visibilidade e projetos estratégicos.

Pensando nisso, Mariah Grumet, especialista em etiqueta profissional, lista cinco erros comuns que comprometem a reputação de jovens talentos, e o que fazer para evitá-los. As informações foram retiradas de Business Insider.

Chegou o momento de dominar a habilidade que define os grandes profissionais. O curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho mostra como expressar ideias com segurança e ser ouvido. Garanta sua vaga

1. Fofoca é o atalho mais rápido para perder a confiança

Mesmo em ambientes descontraídos, cair na armadilha de falar mal de colegas, ou se envolver em conversas com esse tom, compromete a confiança que os outros têm em você. “Desenvolvemos relações próximas com colegas de trabalho, mas ainda existe um limite que precisa ser respeitado”, afirma Grumet.

A recomendação é manter conversas profissionais dentro do foco no trabalho, e evitar usar o ambiente como espaço para desabafos ou julgamentos. O respeito constante constrói uma reputação sólida e confiável.

2. Tocar em temas pessoais demais — mesmo que haja intimidade

Você pode até ter um bom relacionamento com colegas, mas isso não abre espaço para falar sobre tudo. Evite temas como religião, política, aparência, saúde pessoal ou escolhas de vida. Segundo Grumet, esse tipo de assunto pode ser desconfortável ou invasivo, ainda que a intenção não seja negativa.

A comunicação assertiva exige bom senso e leitura de contexto: se o papo pode gerar tensão, melhor evitar. A ideia é manter o ambiente leve e respeitoso, sem abrir portas para mal-entendidos.

Comunique-se com confiança, empatia e impacto — e conquiste novas oportunidades na sua carreira. Participe gratuitamente do curso Comunicação Assertiva no Trabalho e receba certificado

3. Chegar atrasado (mesmo que ninguém comente)

Pontualidade é mais do que um gesto de respeito: é uma forma de mostrar que você leva o trabalho a sério. Quando você se atrasa para reuniões, sejam presenciais ou online, passa a impressão de desorganização, descaso ou desinteresse.

“Ser pontual é uma representação da sua imagem profissional”, diz Grumet. A recomendação vale também para entregas: atrasos frequentes, mesmo em pequenas tarefas, acabam comprometendo sua credibilidade.

4. Usar o humor como desculpa para ultrapassar limites

Fazer piadas com colegas pode até parecer uma forma de criar proximidade, mas é um terreno arriscado. “Você nunca sabe como uma brincadeira vai ser recebida”, alerta Grumet. Comentários que envolvem traços pessoais, preferências ou características físicas devem ser evitados.

O humor no trabalho pode ser positivo, desde que seja inclusivo, leve e não à custa de ninguém. Em times diversos, a sensibilidade cultural e emocional se torna ainda mais importante.

5. Ignorar o poder da linguagem corporal

A comunicação não acontece só nas palavras. Seu corpo também fala e, muitas vezes, mais alto. Cruzar os braços, não fazer contato visual ou parecer distante em reuniões pode gerar a impressão de que você está entediado, desinteressado ou resistente.

“Mais do que as palavras ou o tom, as pessoas prestam atenção na sua linguagem corporal”, explica Grumet. Inclinar-se levemente para frente durante uma conversa, manter postura aberta e demonstrar atenção ativa são sinais de respeito e engajamento.

Torne-se a voz que o mercado escuta com a comunicação assertiva

Em um mundo onde todos falam, poucos realmente são ouvidos. Profissionais que dominam a comunicação assertiva se destacam, inspiram confiança e são lembrados por sua clareza e equilíbrio.

Agora é sua vez de desenvolver essa habilidade e transformar o modo como você se expressa e como as pessoas te escutam.

Descubra tudo sobre o curso gratuito Comunicação Assertiva no Trabalho e inscreva-se agora mesmo.