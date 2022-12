45% dos trabalhadores vão utilizar 13º salário para quitar dívidas, diz pesquisa

Nesta terça-feira, 20, os trabalhadores de carteira assinada recebem a segunda parcela do 13º salário. E, a maioria deles irá utilizar o dinheiro extra para pagar dívidas.

Pelo menos é isso que aponta uma nova pesquisa da OLX, que ouviu mais de 4,5 mil usuários da plataforma.

De acordo com a pesquisa realizada pela plataforma, além dos gastos com Natal e Ano Novo, 45% dos respondentes pretendem usar o dinheiro para organizar a vida financeira e pagar contas em aberto.

Já 24% planejam investir ou guardar para uma reserva de emergência, 15% comprar produtos que desejam e 14% pagar os impostos de início de ano.

Os dados estão em linha com outros levantamentos que mostram que o brasileiro está com dificuldade de fechar as contas.

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, realizada pela CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), divulgada no início de novembro, apontou que o Brasil atingiu o maior nível de inadimplência em outubro passado desde 2016.

"Nesse sentido, a intenção de pagamento das dívidas com o décimo terceiro salário, apontado pela maioria dos entrevistados pelo nosso levantamento, reflete a situação econômica atual”, reforça Regina Botter, General Manager da OLX.

“Ainda assim, para aqueles que têm o objetivo de adquirir algum produto, vale sempre reforçar os itens de segunda mão que, além de contribuírem para a economia circular, têm custo muito mais acessível, gerando economia para o usuários”, afirma.

Caso os usuários decidam fazer compras com o benefício trabalhista, a OLX mostra que a maioria pretende comprar eletrônicos, como celulares e notebooks. Na sequência, aparece a intenção de comprar itens para a casa, e o interesse em adquirir novos eletrodomésticos.

Os 21% que querem comprar outros produtos provavelmente gastarão o valor reformando a casa, pagando as dívidas, os boletos ou investindo em viagens, segundo a nuvem de palavras que surgiu durante a pesquisa.

Quando cai a primeira e a segunda parcela do 13º salário?

O 13º salário é um benefício ago em duas parcelas ao longo do ano, todos os trabalhadores contratados com carteira assinada ou que realizaram alguma atividade ao longo do ano nesta modalidade tem direito à gratificação.

De acordo com a legislação, a data limite para pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário foi no dia 30 de novembro.

Já a segunda parcela, deve ser creditada na conta dos trabalhadores até o dia 20 de dezembro. Faltas legais e justificadas não são deduzidas da quantia.

