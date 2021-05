4 termos em inglês para ficar por dentro do futuro dos negócios

É inevitável. Em qualquer área de conhecimento, palavras em inglês são utilizadas. Se você conhece bem o tema, fica mais fácil de entender. Mas se não conhece, aí é uma oportunidade de ampliar seu vocabulário.

Hoje vamos ajudar você a fazer isso. Tiramos trechos de quatro matérias da Exame.com que contêm palavras em inglês, e vamos explicá-las para você. Depois de ler, tente completar as definições em inglês e confira as respostas.

Trecho da matéria 1:

“Além do aumento da expertise em relação à regulação, as empresas que buscavam investimentos externos para seus projetos ganharam mais destaque em seu mercado por participar do sandbox.”

O que é sandbox?

Em TI, sandbox diz respeito a um espaço seguro e isolado para testes de novas aplicações. Já no âmbito regulatório, sandbox se refere a um ambiente experimental, que permite o teste de modelos de negócio inovadores dentro de um regime mais “flexível” em relação à regulação.

Trecho da matéria 2:

“BBI diz que sell-off recente é exagerado e Oceanpact dispara 20% em 2 dias.”

O que é sell-off?

Venda de um negócio não muito atrativo para o mercado, a um preço muito baixo.

Trecho da matéria 3:

“Hoje, temos a combinação de sensores baratos, poder computacional abaixo custo, conectividade, armazenagem em nuvem e baterias compactas de alto desempenho que permitem o avanço da adoção das aplicações com IoT. Algumas aplicações dessa tecnologia já estão na nossa vida diariamente como relógios inteligentes e outros wearables, termostatos inteligentes, sinais de trânsito inteligentes, elevadores e motores monitorados, etc…”

O que é IoT?

Internet of Things, ou Internet das coisas. Refere-se à interconexão digital de objetos cotidianos com a internet. Rede de objetos capazes de reunir e de transmitir dados.

E wearables?

Tudo que envolve tecnologia e que o usuário pode vestir, carregar ou usar como acessório, desde que esse dispositivo tenha conexão com outros aparelhos ou com a internet.

Trecho da matéria 4:

“A tecnologia do blockchain ficou famosa no mundo todo por sua aplicação nas criptomoedas, como o Bitcoin, mas seu potencial vai muito além de somente essa aplicação. O blockchain promete reduzir custos de transação, melhorar rastreabilidade, dar segurança e transparência para diversas aplicações que podem ser estruturadas usando a tecnologia.”

O que é blockchain?

De forma resumida, blockchain é um sistema que permite rastrear o envio e recebimento de alguns tipos de informação pela internet. São pedaços de código gerados online que carregam informações conectadas – como blocos de dados que formam uma corrente – daí o nome. Blockchain é a tecnologia que possibilitou a criação da bitcoin e de outras criptomoedas,

O que é bitcoin?

Bitcoin é uma forma de dinheiro, assim como o real, dólar ou euro, com a diferença de ser puramente digital e não ser emitido por nenhum governo. O seu valor é determinado livremente pelos indivíduos no mercado.

Agora, tente completar estas definições com as palavras que você aprendeu:

1. A sale of an unwanted business at a low price to encourage someone to buy it

2. A testing environment in a computer system in which new or untested software can be run securely.

3. A digital or virtual currency created in 2009 that uses peer-to-peer technology to facilitate instant payments.

4. It refers to a system of interrelated, internet-connected objects that are able to collect and transfer data over a wireless network without human intervention.

1. Sell-off

2. Sandbox

3. Bitcoin

4. IoT

Sobre Rose Souza:

Fundadora e sócia-diretora da Companhia de Idiomas, coautora do Guia para Programas de Idiomas em Empresas e também sócia da Pousada Pé da Mata - Maresias, onde vive. Graduada em Letras/Tradução/Interpretação pela Unibero, Especialista em Gestão Empresarial, MBA pela FGV e PÓSMBA pela FIA/FEA/USP. Foi professora por seis anos na Pós-Graduação ADM da FGV, quando morava em São Paulo. Colunista dos portais Exame.com, Aboutme e Você RH. Mentora voluntária do Projeto Púlsar da Fundação Éveris. Quer falar com ela? rose@companhiadeidiomas.com.br ou instagram @rosefsouza_

