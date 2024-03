4 dicas para dar os primeiros passos com segurança na profissão mais promissora do ano 

A inteligência artificial tem se mostrado cada vez mais necessária no mundo corporativo. A lista de benefícios para empresas que têm essa tecnologia como aliada é extensa, passando pela eficiência das operações até o aumento do lucro.

Para ter ideia, um experimento realizado por pesquisadores de Stanford e do MIT mostra que, com a ajuda de ferramentas de IA generativa, funcionários conseguiram realizar seu trabalho 35% mais rápido. Não à toa 85% das empresas já consideram que implementar a inteligência artificial é a prioridade para os próximos anos, segundo dados da Bain & Company.

Embora a contratação de profissionais para funções ligadas à IA tenha crescido 60% em 2022, segundo o estudo realizado pela Deel, plataforma líder em contratação e pagamento de talentos globais, o mercado ainda sofre com a escassez de profissionais qualificados na área. A pesquisa do hub de inovação BrazilLab mostra que a lacuna de profissionais de tecnologia deve ultrapassar 300 mil pessoas no próximo ano.

Isso significa que existe muito espaço — e chances de sucesso — para quem dominar essa tecnologia.

Inteligência artificial como porta de entrada para a tecnologia

A IA já é considerada por especialistas e entusiastas do assunto como a tecnologia mais revolucionária do século. Diante de tanto holofote para o tema, as transformações que ela vem promovendo e algumas tendências apocalípticas sobre o futuro do trabalho, alguns profissionais começaram a ter receio dessa revolução.

Um estudo da Page Interim, unidade de negócio do PageGroup especializada em recrutamento, seleção e administração de profissionais terceirizados e temporários, mostra que três em cada quatro profissionais brasileiros acreditam que a inteligência artificial substituirá seus empregos.

Porém, existem aqueles que enxergam essa tecnologia com otimismo e apostam na colaboração entre humanos e máquinas para a construção de um mercado de trabalho mais produtivo, sustentável e intelectualmente desafiador. E os dados sugerem que eles estão certos, uma vez que o cargo de especialista em IA está no ranking de profissões mais importantes para o mercado brasileiro até 2030, segundo o estudo Panorama das Carreiras 2030, da Totvs.

Mas afinal, o que é necessário fazer para dar os primeiros passos com segurança nessa área? Confira a lista com quatro dicas simples.

Domine a lógica por trás da inteligência artificial

É humanamente impossível dominar cada uma das mais de 11 mil ferramentas de IA existentes, segundo a plataforma There’s an AI for that, mas os interessados podem dominar a lógica por trás dos tipos de IA e sugerir sua aplicação em projetos reais para adquirir experiência prática em projetos de IA, por exemplo.

Desenvolva soft skills

Aprimore suas habilidades de comunicação, trabalho em equipe e liderança para complementar suas habilidades técnicas, se destacar e assumir a frente de projetos de criação e implementação de estratégias com IA.

Faça networking

Conecte-se com profissionais da área de IA, participe de eventos, conferências e grupos de estudo para expandir sua rede de contatos e colaborar em projetos relevantes.

Pratique o aprendizado contínuo

Mantenha-se atualizado com as últimas tendências, tecnologias e pesquisas em IA por meio de leituras, workshops e cursos online, como a série Inteligência Artificial: Carreira do Futuro, produzida pela EXAME.

Apresentada por Izabela Anholett, CTO da EXAME, o treinamento gratuito vai mostrar como se tornar um profissional especializado em liderar e implementar novas tecnologias de IA em empresas de todos os tamanhos e segmentos.

