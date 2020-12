4 dicas de português para não passar vergonha no fim do ano

Boas-festas. É apenas um cumprimento, uma vez que este ano foi, no mínimo, doloroso. O sentido da expressão não é literal, relativo, à bondade.

Nesta coluna e no canal Mesma Língua, abordo algumas expressões da nossa Língua Portuguesa, usadas nesta época de fim de ano.

BOAS-FESTAS ou BOAS FESTAS

Há enorme diferença entre as expressões. Na expressão com hífen, vê um substantivo composto: “cumprimento usado no período das festas de Natal e ano-novo.”

A expressão “boas festas”, formada por um adjetivo e um substantivo, remete literalmente a festas boas, bacanas, divertidas. Por isso, neste momento tão sensível na humanidade, pode ser muito deselegante usar “boas festas”.

BACANA

Você sabia que “bacana” é uma palavra-ônibus? Nunca leu a respeito disso? É uma palavra usada com muitos sentidos, ou para expressar diversas ideias vagas mais ou menos afins, em diferentes situações. Outros exemplos, além de “bacana”: “legal” e “troço”.

RÉVEILLON

Proveniente da Língua Francesa, é uma palavra muito usada aqui no Brasil. Para a “virada do ano”, existe “ano-novo”, com hífen, em nossa Língua Portuguesa.

A forma galicista “réveillon” exige atenção para a grafia correta.

MENSAGENS E ETIQUETA

Será que existem bons modos, etiqueta, nesta época? Sim, principalmente por ser uma época muito emotiva à memória de muitos familiares, amigos e conhecidos.

Caso tenha vontade de redigir uma mensagem, faça-a da maneira mais personalizada possível, atentando-se bastante às normas gramaticais: deslizes gráficos, discordâncias e falta de pontuação podem custar caro à imagem de alguém ou alguma marca.

Prefira elaborar uma mensagem curta a uma mensagem repassada. Se houver realmente o encaminhamento de um texto preexistente, tenha zelo com o leitor (há casos de mensagens incoerentes com a situação).

Terminaremos, com uma interjeição, 2020: ufa! Este é o meu sétimo ano ininterrupto aqui na EXAME. Muito obrigado pela sua audiência!

DIOGO ARRAIS

