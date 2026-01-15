38% das pessoas se fecham emocionalmente durante o desemprego, diz especialista

Para muita gente, o desemprego não afeta apenas a conta bancária, ele mexe com a identidade, com as relações e com o emocional. Uma nova pesquisa da Tawkify, com mais de 1.000 americanos, revela que 38% das pessoas se fecham emocionalmente durante períodos sem trabalho.

É um dado preocupante, mas não surpreendente. Em sociedades onde o trabalho está diretamente ligado à noção de valor pessoal — como nos EUA e também no Brasil —, perder o emprego significa muito mais do que perder uma renda, é perder um lugar no mundo. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Por que nos fechamos emocionalmente ao perder o emprego?

Segundo o psicólogo Justin Lehmiller, do Instituto Kinsey, a primeira pergunta que fazemos ao conhecer alguém costuma ser: “Com o que você trabalha?”.

Quando não temos uma resposta para isso, é comum sentir vergonha, inadequação ou ansiedade, emoções que nos fazem evitar contatos sociais, encontros ou até conversas com amigos e familiares.

E isso cria um ciclo perigoso, quanto mais isolado você se sente, menos chances tem de ativar a rede de apoio necessária para sair dessa fase.

A inteligência emocional como aliada na reconstrução

Em momentos de crise como o desemprego, é comum acreditar que o foco deve estar 100% no currículo. Mas o que as pesquisas mostram é que reconstruir seu equilíbrio emocional é parte essencial do seu processo de recolocação e retomada de confiança.

Desenvolver inteligência emocional nesse período pode te ajudar a:

Reconhecer e nomear emoções difíceis (como vergonha ou medo do julgamento)

Evitar o isolamento emocional e ativar sua rede de apoio

Reforçar sua autoestima mesmo sem um cargo atual

Manter a autocompaixão e a motivação durante a busca por um novo trabalho

Se preparar para entrevistas com mais equilíbrio e segurança

Pausar é legítimo, mas não se isole

Se você está desempregado e sente que não tem energia emocional para encontros, conversas sociais ou novas conexões, dar uma pausa é saudável. Mas não confunda pausa com isolamento completo.

Tire um tempo para cuidar da sua saúde mental. Assista a um filme, peça sua comida favorita, leia algo inspirador. Mas também, quando possível, fale com amigos, participe de grupos de apoio, converse com quem você confia.

Relações são essenciais para atravessar momentos difíceis, e você não precisa enfrentá-los sozinho.

