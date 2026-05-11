37% das empresas usam IA no recrutamento: veja como isso muda sua chance de contratação

Uso de IA no recrutamento exige currículos mais claros e objetivos | Freepik
Estagiária
Publicado em 11 de maio de 2026 às 10h47.
O uso de inteligência artificial no setor de Recursos Humanos já é uma realidade, segundo o relatório The Future of Recruiting 2025, cerca de 37% das organizações utilizam ferramentas de IA Generativa em processos seletivos. Essa mudança não é apenas uma automação de tarefas, mas uma reestruturação na forma como o talento é identificado e selecionado no mercado de trabalho.
Para as empresas, os benefícios são evidentes. A IA atua na otimização do tempo, permitindo que os profissionais de recrutamento e seleção se libertem de tarefas burocráticas.
A tecnologia realiza a triagem de qualificações, analisando currículos para encontrar padrões de competências que correspondam exatamente às necessidades da vaga. Entretanto, essa eficiência corporativa levanta uma questão central: como fica o candidato nesse novo ecossistema?
Muitas vezes os candidatos têm currículo pronto para enviar em todas as vagas em que se inscrevem, sem ter o conhecimento se o currículo não chegará às mãos de um recrutador sem antes ser aprovado por um sistema de inteligência artificial.
Se o documento não estiver estruturado de forma a facilitar essa leitura automatizada, o candidato corre o risco de ser descartado prematuramente, mesmo possuindo todas as competências técnicas para o cargo.
Currículos visualmente complexos, com colunas ou gráficos, podem confundir o processamento da máquina, resultando em uma leitura incompleta das experiências profissionais.Entenda como se posicionar melhor em cada etapa da seleção — do currículo à entrevista
A estratégia mais eficaz para o candidato é priorizar a clareza e a hierarquia de informações, garantindo que o robô consiga extrair os dados essenciais sem obstáculos.
Para isso, elencamos algumas dicas para facilitar a elaboração de um currículo:
Em um cenário em que currículos passam por filtros automatizados antes mesmo de chegarem aos recrutadores, entender a lógica dos processos seletivos se tornou tão importante quanto reunir boas experiências profissionais.
Nesse contexto, iniciativas de formação podem ajudar candidatos a se prepararem com mais método. O curso gratuito Processo Seletivo, do Na Prática, aborda etapas como currículo, LinkedIn, entrevistas, testes e dinâmicas, oferecendo orientações para quem quer compreender melhor como se posicionar em seleções de estágio, trainee, analista e outras oportunidades de entrada no mercado.
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