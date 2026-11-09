33% dos CEOs brasileiros não encontram profissionais qualificados; saiba como se preparar

Encontrar profissionais preparados para acompanhar as transformações dos negócios tornou-se um desafio para empresas brasileiras. Segundo a 29ª CEO Survey 2026, da PwC, 33% dos CEOs do Brasil afirmam ter dificuldades para contratar os talentos necessários à transformação de suas organizações. O percentual supera a média global, de 23%.

O levantamento ouviu mais de 4.400 executivos de 95 países e mostra como a disponibilidade de profissionais qualificados está relacionada à capacidade das empresas de avançar em suas estratégias.

Nesse cenário, desenvolver novas competências pode ajudar analistas, coordenadores, gerentes e executivos a acompanhar as mudanças nas demandas do mercado de trabalho. Habilidades relacionadas à tecnologia, interpretação de dados e gestão de pessoas aparecem entre as mais relevantes para os próximos anos.

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Quais competências estão ganhando importância no mercado?

O Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, identificou as habilidades que devem ganhar relevância até 2030 a partir das expectativas de empregadores de diferentes setores.

O pensamento analítico aparece entre as competências mais exigidas atualmente. Já inteligência artificial, big data, alfabetização tecnológica e segurança cibernética estão entre as habilidades com maior perspectiva de crescimento.

O levantamento também destaca competências comportamentais, como criatividade, flexibilidade, resiliência e liderança. A combinação entre conhecimentos técnicos e capacidade de trabalhar com pessoas indica que a qualificação profissional envolve diferentes dimensões.

5 competências para desenvolver e acompanhar as mudanças

1. Análise de dados e pensamento analítico

Interpretar informações e transformá-las em decisões é uma habilidade importante em áreas como finanças, marketing, operações e gestão.

O profissional precisa saber identificar padrões, avaliar indicadores, comparar resultados e utilizar dados para fundamentar recomendações. Mais do que conhecer ferramentas, é necessário compreender o que os números representam para o negócio.

2. Inteligência artificial e conhecimento tecnológico

O uso de inteligência artificial deixou de estar restrito às equipes de tecnologia. Ferramentas de IA podem apoiar atividades de análise, planejamento, atendimento, produção de conteúdo e automação de processos.

Para acompanhar essa transformação, profissionais de diferentes áreas precisam compreender as possibilidades e limitações dessas ferramentas, além de desenvolver conhecimentos sobre segurança da informação e uso responsável da tecnologia.

3. Liderança e gestão de pessoas

A capacidade de coordenar equipes, distribuir responsabilidades e acompanhar resultados também aparece entre as competências valorizadas pelos empregadores.

O Fórum Econômico Mundial destaca liderança e influência social entre as habilidades centrais para o mercado de trabalho. Na prática, desenvolver essa competência envolve aprimorar a comunicação, administrar conflitos e conduzir equipes em contextos de mudança.

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4. Pensamento estratégico e resolução de problemas

Profissionais que conseguem relacionar informações operacionais aos objetivos do negócio podem contribuir para decisões mais consistentes.

Essa habilidade envolve compreender o funcionamento da organização, identificar riscos, avaliar oportunidades e considerar os impactos de diferentes alternativas antes de propor soluções.

5. Comunicação e gestão de projetos

Transformar uma estratégia em resultados depende também da capacidade de comunicar prioridades e coordenar diferentes áreas.

A gestão de projetos exige organização, definição de metas, acompanhamento de prazos e administração de recursos. Já a comunicação facilita o alinhamento entre equipes, gestores e demais envolvidos nas iniciativas.

Como desenvolver essas competências ao longo da carreira?

O desenvolvimento profissional pode combinar experiências práticas, cursos de curta duração e programas de formação executiva. A escolha depende dos conhecimentos que o profissional já possui e das responsabilidades que pretende assumir.

MBAs são uma das alternativas para aprofundar conhecimentos em áreas específicas e ampliar a visão sobre gestão e negócios. Além do conteúdo técnico, programas de formação executiva podem contribuir para conectar diferentes disciplinas, compreender desafios organizacionais e desenvolver capacidades de liderança.

Para quem busca uma formação mais abrangente, especializações em áreas como inteligência artificial, finanças corporativas, marketing, liderança e inteligência de mercado permitem direcionar os estudos de acordo com os objetivos profissionais.

Nesse contexto, a Black Friday EXAME Saint Paul reúne uma condição especial para quem considera investir em educação executiva: são 10 anos de acesso a seis MBAs online pelo preço de um.

A qualificação também envolve acompanhar as mudanças da própria área de atuação e identificar quais conhecimentos precisam ser atualizados. Com a transformação dos negócios, a aprendizagem contínua passa a fazer parte do desenvolvimento profissional em diferentes níveis de carreira.

A dificuldade de contratação apontada pela PwC evidencia um desafio para as organizações brasileiras. Para os profissionais, acompanhar as competências que ganham relevância e buscar atualização são caminhos para responder às novas exigências do mercado de trabalho.

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