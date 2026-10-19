30 artigos, vacas monitoradas por IA e 1.500 exames de retina: os finalistas do Centro-Oeste

O mato-grossense Gabriel Simoni, 22 anos, e as goianas Giovanna Barbosa, 23, e Isadora Castro, 22, disputam nesta terça-feira, 20 de outubro, o título da Região Centro-Oeste no Prêmio Na Prática 2026.

Os três estão entre os 15 finalistas escolhidos entre mais de 9 mil inscritos, e quem vencer ganha uma imersão de uma semana na China.

Um estudante que paga a faculdade com as próprias empresas, uma veterinária que usa visão computacional para monitorar rebanhos e uma futura médica que levou exames de retina ao interior de Goiás chegaram à final por caminhos diferentes.

Como funciona o Prêmio Na Prática

Criado em 2025 pelo Na Prática, plataforma de carreira da Fundação Estudar, o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário reconhece estudantes que se destacam dentro e fora da sala de aula à frente de projetos com impacto econômico, social ou tecnológico. A segunda edição recebeu mais de 9 mil inscrições de todo o país.

A seleção é feita por região, de acordo com o estado onde o candidato estuda. Cerca de 1,6 mil inscritos passaram pela triagem inicial e 500 seguiram para entrevistas e testes de raciocínio lógico. Uma banca regional com 50 candidatos definiu os 15 finalistas, três por região. Treze deles estudaram em escola pública ou em escola particular com bolsa.

Nesta semana, os finalistas participam de uma imersão em São Paulo, com curso de liderança, visitas a empresas parceiras e apresentação a uma banca de especialistas e executivos. Cada região terá um vencedor, e um dos cinco recebe também o título nacional. Os premiados viajam por uma semana à China, com custos pagos, para conhecer o ecossistema de inovação do país. Os vencedores da primeira edição passaram por Pequim e Xangai, com visitas a empresas como a Alibaba e a centros de saúde e robótica.

O prêmio tem apoio do BTG Pactual e da Suzano. A EXAME é parceira de mídia da premiação.

A crise que virou duas empresas

No início do curso de Medicina no Centro Universitário de Várzea Grande (Univag), em Mato Grosso, Gabriel enfrentou uma crise financeira na família. Para continuar estudando, abriu duas empresas.

A PubMeta ajuda estudantes de Medicina a desenvolver pesquisas e publicar estudos indexados, que contam pontos em seleções de residência, bolsas e intercâmbios. Já capacitou mais de 100 alunos e gerou mais de R$ 150 mil em receita. A segunda é uma agência de marketing digital médico, com 16 clientes no país e receita média de mais de R$ 40 mil por mês. É com ela que Gabriel paga a faculdade.

“Sempre acreditei que o estudante não precisa esperar se formar para começar a construir sua trajetória”, diz Gabriel.

Ele seguiu a própria regra. Publicou cerca de 30 artigos, a maioria em medicina vascular, incluindo no Journal of Vascular Surgery, apresentou trabalhos em congressos no Brasil e no exterior e fez estágios em cirurgia vascular nos Estados Unidos. Também conquistou um fellowship de pesquisa na Universidade Yale.

A IA que encontra a mastite antes dos sintomas

Giovanna cresceu no interior de Goiás, com pouco acesso a cursos de tecnologia. Aprendeu inteligência artificial por conta própria, em cursos e perto de pesquisadores, enquanto se formava em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Goiás.

Na WiMilk, startup que cofundou e comanda, desenvolveu um sistema de visão computacional que monitora o comportamento dos bovinos 24 horas por dia e identifica sinais de alerta antes de os sintomas aparecerem. O foco principal é a mastite, inflamação na glândula mamária das vacas e a condição que mais causa prejuízo à pecuária leiteira no mundo. A ideia é atender propriedades que não têm acompanhamento veterinário contínuo.

A ferramenta foi testada em grandes fazendas e venceu o Campus Mobile 2026, do Instituto Claro. Recebeu duas medalhas de ouro em uma exposição do BRICS e foi reconhecida em competições de inovação na China e no Vale do Silício.

Giovanna é autista e diz que passou a vida aprendendo a observar comportamentos de forma sistemática, a mesma atenção a detalhes que hoje leva para a tecnologia.

“Quero mostrar que não precisamos seguir um caminho convencional para produzir ciência, empreender ou transformar uma realidade”, diz.

Isadora começou com uma pergunta que a incomodava na faculdade. “Como a medicina está tão avançada, com tantas tecnologias incríveis, e ainda existem pessoas perdendo a visão por doenças que poderiam ser diagnosticadas e tratadas precocemente?”, diz a estudante de Medicina da PUC Goiás.

A resposta veio pela Liga Acadêmica de Oftalmologia da universidade, que ela reestruturou. A liga participou do De Olhos para o Futuro, iniciativa da Associação Brasileira de Ligas Acadêmicas de Oftalmologia com a Phelcom Technologies, empresa brasileira que criou um retinógrafo portátil capaz de examinar a retina em poucos minutos. O projeto de Isadora ficou em 3º lugar nacional e ganhou um aparelho.

Com ele, Isadora passou a levar exames com apoio de IA e telemedicina a cidades do interior goiano, muitas vezes saindo de madrugada e acompanhada dos pais. Já são mais de 1.500 exames, principalmente em pacientes com doenças crônicas. Em cerca de 42% deles houve alterações oculares. Aproximadamente 200 pessoas foram encaminhadas para tratamento gratuito, com economia estimada de mais de R$ 500 mil para o SUS.

O retinógrafo também foi para os mutirões de saúde que ela ajuda a liderar. No Goiás Unido Contra o Diabetes, mobilizou 400 estudantes para mais de 2 mil atendimentos em um único dia. Na pesquisa, analisou quase 29 mil prontuários de acidentes com animais peçonhentos, apresentou os resultados na Universidade de Oxford e firmou parceria com a Duke University para aplicar IA ao atendimento de vítimas de picadas de cobra.

Nos três casos, o projeto começou com uma conta que não fechava: a da família, a do rebanho ou a do posto de saúde.