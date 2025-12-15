Carreira

3 passos que você pode adotar para se manter competitivo em um mercado de trabalho movido pela IA

A inteligência artificial está mudando tudo, e quem não agir agora pode ser deixado para trás

(metamorworks/iStockphoto)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 11h56.

Você já sentiu que, enquanto tenta acompanhar o que já conhece, o mundo está avançando em outra direção? Para quem quer se destacar no mercado de trabalho — especialmente no início da carreira — essa sensação de urgência é real. 

A inteligência artificial deixou de ser promessa, ela já está presente nas funções, nos processos e nas decisões das empresas mais inovadoras do mundo.

Mas, mais do que dominar ferramentas, o diferencial está em como você se posiciona nesse novo cenário. E a boa notícia é que ainda dá tempo de sair na frente, desde que você comece agora.

A seguir, você vai descobrir três atitudes práticas que aumentam sua competitividade profissional em tempos de transformação acelerada. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

1. Não lute contra o inevitável, abrace a IA com estratégia

A pior escolha que um profissional pode fazer hoje é ignorar o avanço da IA. Mesmo que sua função ainda não tenha mudado radicalmente, é apenas uma questão de tempo. 

O mercado está se reconfigurando, e as empresas estão valorizando cada vez mais quem sabe integrar IA no trabalho cotidiano.

Isso significa que você precisa entender o suficiente para:

  • Automatizar tarefas repetitivas

  • Tomar decisões com mais base em dados

  • Criar com mais rapidez e menos esforço

Se você não sabe por onde começar, o primeiro passo pode ser usar IA para fazer o que já faz hoje, só que melhor.

2. Foque no que a IA não consegue fazer por você

Sim, a IA é poderosa. Mas ela não substitui senso crítico, criatividade, empatia e liderança, habilidades humanas mais valorizadas por empresas de alto crescimento.

Profissionais que conseguem equilibrar o uso da tecnologia com visão estratégica, comunicação clara e tomada de decisão inteligente são os que se tornam indispensáveis. Ou seja, não basta usar IA, é preciso ser mais humano do que nunca.

3. Mantenha o radar ligado e a curiosidade acesa

A transformação digital não tem linha de chegada. O que é diferencial hoje pode virar padrão amanhã. Por isso, o segredo para se manter competitivo é cultivar adaptabilidade constante, e isso exige:

  • Explorar novos usos da IA além do óbvio

  • Trocar experiências com colegas, mentores e comunidades

  • Buscar projetos que desafiem sua forma atual de pensar

Quem se destaca é quem aprende rápido, aplica logo e compartilha sem medo.

