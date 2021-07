3 motivos para tirar a certificação CFP e se tornar planejador financeiro

A bolsa de valores de São Paulo (B3) bateu diversos recordes desde o início do mês de junho. Pela primeira vez na história, o Ibovespa, principal índice acionário da B3, fechou acima dos 130 mil pontos, no mês passado. Com o feito, a bolsa chegou a um ganho acumulado de 8,7% no segundo trimestre de 2021 e fechou o primeiro semestre com um avanço de 6,54%.

As expectativas em relação a retomada da economia, com o avanço da vacinação e a alta das commodities no exterior, ajudaram o mercado a ter uma visão mais positiva para os próximos meses. Mas você sabia que isso pode ser uma oportunidade profissional?

Com a onda de otimismo, as empresas do mercado financeiro, como casas de análises e bancos, devem buscar por mais profissionais capacitados. Ou seja, planejadores financeiros, por exemplo, poderão ter mais oportunidades, dependendo de sua qualificação para as vagas.

O mercado financeiro possui uma grande variedade de áreas internas e, até por isso, chama a atenção de profissionais de diferentes formações e idades. Entretanto, o momento pode ser ainda mais propício para quem quer ser um planejador financeiro profissional.

O que eu preciso para ser um planejador financeiro?

Para ser um planejador financeiro credenciado, você precisa ter a certificação CFP (Certified Financial Planner, na sigla em inglês). O CFP é um certificado internacional, reconhecido mundialmente, essencial para quem quer trabalhar com gestão de patrimônio de clientes.

Este certificado comprova que a pessoa tem qualificações e conhecimentos teóricos e práticos sobre planejamento financeiro e investimentos. O CFP foi criada nos Estados Unidos e, hoje, está presente em 26 países, incluindo o Brasil. Por aqui, a Associação dos Planejadores Financeiros (Planejar) é a responsável pela certificação.

Sabendo de tudo isso, você pode conferir, agora, os três motivos que listamos para te ajudar a escolher a carreira de planejador financeiro:

Profissão que visa o futuro

Com o mercado aquecido e o aumento de investidores na bolsa de valores brasileira, a profissão de planejador financeiro tem ganhado cada vez mais destaque no mercado de trabalho. Muitos profissionais que possuem o CFP, inclusive, trabalham hoje com a própria imagem nas redes sociais. Ou seja, a autoridade criada por eles, após passarem boas dicas de investimentos, fez com que eles pudessem ser “os próprios patrões”. A profissão é vista pelo mercado como uma das “profissões do futuro”.

Bom salário

De acordo com o Guia Salarial 2021 da Robert Half, consultoria global de recursos humanos, um profissional que atua como “Portfolio Manager”, por exemplo, gerindo carteiras de ativos, como ações, investimentos em renda fixa e derivativos com o propósito de, principalmente, diversificar carteiras e obter uma boa rentabilidade em relação aos benchmarks do mercado, ganha de R$ 23.150,00 a R$ 41.450,00.

Segurança

Assim como em qualquer área do mercado de trabalho, a financeira também possui riscos. Porém o crescimento e o otimismo do setor para o futuro fazem os profissionais olharem com mais carinho para este mercado, que pode representar uma boa chance de crescimento para quem quer seguir carreira no mundo dos investimentos.

A EXAME Academy, braço de educação digital da EXAME, pode te ajudar com isso.

A EXAME Academy possui um curso preparatório completo para quem quer tirar o CFP, com mais de 330 videoaulas e 1.100 questões, entre atividades práticas, simulados, exercícios e material complementar. Mas vale destacar que dedicar tempo e energia para esta avaliação é muito importante, já que esta é uma das provas mais complexas que existem no mundo das certificações financeiras.