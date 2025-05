3 habilidades que irão definir os líderes de marketing no futuro (e como desenvolve-las agora)

A liderança em marketing está passando por uma transformação estrutural. As competências exigidas dos líderes vão muito além do conhecimento técnico ou domínio de métricas de performance.

Com isso, três habilidades serão determinantes para os profissionais que desejam ocupar — e manter — posições de liderança em marketing nos próximos anos. Veja a seguir quais são elas.

1. Inteligência emocional como diferencial competitivo

A primeira habilidade destacada é a inteligência emocional, cada vez mais associada à capacidade de liderar equipes de forma empática, humana e eficaz.

Uma pesquisa da consultoria Robert Half mostra que 78% dos líderes brasileiros apontam a saúde mental dos colaboradores como prioridade em 2025, indicando uma mudança de paradigma na forma como se encara a gestão de pessoas.

Em ambientes cada vez mais desafiadores, onde a pressão por resultados convive com a necessidade de equilíbrio, saber lidar com as próprias emoções e reconhecer os sentimentos da equipe se tornou um diferencial.

2. Adaptabilidade como competência estratégica

Em um momento marcado por incertezas, volatilidade econômica e avanços tecnológicos quase diários, a capacidade de ajustar estratégias rapidamente e responder com agilidade a mudanças inesperadas é essencial.

No marketing, isso se traduz em acompanhar novas linguagens, mudanças nos algoritmos de plataformas digitais, comportamento de audiência em mutação e tendências efêmeras que, muitas vezes, se tornam oportunidades de impacto.

3.Domínio tecnológico para liderar com visão

A evolução da inteligência artificial, das plataformas de automação, dos sistemas de CRM e da análise de big data exige que os líderes tenham mais do que conhecimento superficial dessas ferramentas.

Eles precisam entender como operam, como influenciam o comportamento do consumidor e, principalmente, como integrá-las estrategicamente aos objetivos do negócio. O marketing digital deixou de ser uma subárea para se tornar o centro das decisões estratégicas de muitas empresas.

Para os profissionais que aspiram cargos de liderança em marketing, o recado é claro: dominar campanhas, canais e métricas continua sendo importante, mas não é suficiente.

As posições estratégicas do futuro estarão ocupadas por quem alia empatia, adaptabilidade e visão tecnológica — uma combinação que não apenas diferencia, mas sustenta carreiras de alto impacto.

