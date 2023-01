3 desafios de inovação das maiores empresas - para você se destacar em 2023

O desejo por algo novo está em - praticamente - todas as empresas esse ano. Mas muitas vezes, o desejo é apenas algo distante que a maioria dos gestores não faz ideia de como alcançar.

Afinal, a inovação requer um ambiente favorável para que as pessoas sejam incentivadas a gerar ideias livremente. Mas a realidade é que quase ninguém sabe como promover isso em um ambiente de trabalho.

E, se você perguntar a qualquer líder se ele está fazendo coisas novas, todos irão falar que sim. No entanto, as estatísticas mostram problemas no mundo da inovação, apesar do entusiasmo por ela. Estudos como da McKinsey, por exemplo, indicam que apenas 6% dos CEOs pelo mundo estão satisfeitos com sua performance de inovação.

É aí que as empresas precisam recorrer a criar cargos mais altos na área, para que pessoas com esses tipos de qualificação possam chegar. Por isso, 2023 para muitos é o ano de ouro caso você queira deslanchar sua carreira como profissional de inovação.

3 desafios para você focar em preencher e se destacar no mercado - e como fazer isso

1) Design organizacional

Você pode até querer que seu time seja inovador. Mas isso não adianta se você ainda usa o mesmo modelo de gestão pré-histórico de quando a liderança foi criada. Se você quer que seu time mude, você precisa mudar e ser o exemplo.

Como aprender? Se você quiser aprender a se tornar uma liderança inovadora, recomendamos uma masterclass gratuita sobre o tema. Sua professora será Marina Almeida, a responsável por criar e liderar o Innovation Lab Natura &Co Latam.

Marina vai ensinar os 7 níveis de consciência organizacional, e o passo a passo para liderar em um mundo interconectado. Clique aqui para saber mais.

2) Como aplicar inovação

Como realmente funciona um projeto de inovação na prática? Muita gente sabe responder isso, mas pouquíssimos conseguem demonstrar. A verdade é que a prática da inovação é algo ainda pouco ensinado e as pessoas que se destacam nisso, já passaram por algum cargo parecido antes na carreira.

Como aprender? Você consegue aprender sobre o tema de forma gratuita com o Head de inovação da ACE. Em 35 minutos, Mateus Quelhas ensina como identificar o nível de maturidade da sua empresa e como aplicar a inovação em cada um dos passos.

Você vai conferir como tornar sua empresa ambidestra em inovação. Passando por 6 níveis, que vão desde o inicial, até um ecossistema completo e inovador. Clique aqui para conferir

3) Corporate Venture Building

Depois de perguntar para 800 gestores executivos, a McKinsey confirmou que 52% enxergam a criação de novos negócios como a melhor saída para crescer pós-pandemia. A empresa ainda afirmou que podemos estar entrando em uma “nova onda da inovação”. Na qual cada vez mais organizações vão recorrer à criação de ventures internas, para resolver novos problemas de seus clientes e afastar a concorrência.

Como aprender? Você consegue aprender CVB gratuitamente com o atual Especialista de Novos Negócios na Vivo, Leandro Aoki. Ele tem mais de 3 anos na área de inovação e em menos de 40 minutos, vai te ensinar a começar do zero.

Além disso, Leandro também mostra cases de alguns dos maiores cases do Brasil e explica porque eles foram um sucesso. Clique aqui para saber mais.