3 desafios de inovação das empresas em 2022 - e como superá-los

O desejo por algo novo e fresco está em todos os lugares que você olha. Mas o processo de inovação nem sempre é tranquilo. Muitas vezes, requer um ambiente favorável para que as pessoas sejam incentivadas a gerar ideias livremente.

E, se você perguntar a qualquer líder se ele está fazendo coisas novas, todos irão falar que sim. No entanto, as estatísticas mostram problemas no mundo da inovação, apesar do entusiasmo por ela. Estudos como da McKinsey por exemplo, indicam que apenas 6% dos CEOs pelo mundo estão satisfeitos com sua performance de inovação.

Você quer aprender a alinhar sua estratégia de inovação com a estratégia de negócios e se tornar um gestor da área? Se inscreva na imersão: Rise Of Innovators, da Future Dojo em parceria com a Exame. Clique aqui para se inscrever

A inovação é um fator importante em termos de crescimento e sucesso organizacional. Mas muitas empresas enfrentam desafios internos que retardam isso. Abaixo estão 3 desafios comuns de inovação nos negócios hoje:

1: Desalinhamento de política e cultura

Muitos gerentes acreditam que a inovação será mais um obstáculo do que uma ajuda na empresa. Eles temem, por exemplo, que a inovação tire o foco de alguns funcionários em suas tarefas diárias. Como resultado, os funcionários perdem a autonomia para inovar. Eles precisam de liberdade para assumir riscos e experimentar novas ideias. Mas isso não acontece sem o apoio de seus gerentes.

2: A inovação ocorre em um grupo sozinho

Muitas organizações delegam o papel da inovação a um grupo específico. E aí as empresas caem em um mito de que é só um departamento que pode gerar ideias. Mas a verdade é que cada departamento oferece perspectivas únicas sobre os problemas. Ao não usar todas as pessoas, os líderes correm o risco de perder uma inovação efetiva em todos os cantos da empresa.

3: Hesitação em inovação e sinais ausentes

Muitas empresas não percebem os sinais de mudança e reagem quando é tarde demais. Pense na Kodak e sua incapacidade de adaptação ao digital por exemplo, ou na Blockbuster com a Netflix… essas são provas de que quando as empresas não estão abertas à inovação, correm o risco de perderem seu posto ou até falirem.

Mas então como superar esses desafios? Como evitar que sua empresa caia nesses 3 limbos da inovação? Bom, a resposta da Future Dojo, a joint-venture de educação da EXAME com a ACE (uma das maiores empresas de inovação do país), é que você precisa desenvolver habilidades além da inovação para se tornar um gestor da área.

E através de uma imersão, eles vão te ajudar nisso oferecendo mentorias ao vivo com sócios da Ace e outras empresas referência no ramo. Além disso, você vai poder fazer networking com pessoas de grandes empresas do Brasil, na comunidade da imersão. E como resultado, vai aprender a se comunicar e alinhar estratégias com outras áreas, para entregar resultados concretos no mundo corporativo. Você tem interesse? Então clique no link abaixo a seguir e conheça a imersão Rise Of Innovators: Clique aqui para se inscrever

