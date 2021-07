3 conteúdos criados para apoiar quem quer vender uma empresa

Notícias sobre grandes corporações comprando pequenas e médias empresas e startups estão cada vez mais comuns no Brasil. Segundo a consultoria Dealogic, que coleta dados do mercado financeiro, os movimentos de fusões e aquisições no país já movimentaram mais dinheiro este ano do que em 2020 inteiro. Enquanto no ano passado o valor dos negócios somou 45,9 bilhões de dólares, este ano o total supera os 52,1 bilhões de dólares.

QUER ESTAR PRONTO QUANDO QUISEREM COMPRAR SUA EMPRESA? CONHEÇA O EXIT MAKERS, NOVO CURSO DA FUTURE DOJO

Com o mercado mais aquecido, a chance de um empreendedor receber uma oferta tentadora é cada dia maior. Mas esse tipo de negociação é muito mais complexo e cheio de detalhes que qualquer outra que o executivo esteja acostumado a lidar.

Para ajudar a entender se o negócio está pronto para entrar em uma negociação de fusão ou aquisição e quais são os cuidados necessários para que o acordo seja benéfico para as duas partes, a Future Dojo, joint-venture de educação da Exame e a ACE, empresa de investimento e consultoria de inovação corporativa, lançou uma série de conteúdos e um curso criados sob medida para apoiar empreendedores nesta missão.

Conheça, abaixo, os conteúdos preparados sobre o tema:

1. Chegou a hora de vender minha empresa?

O conteúdo “Chegou a hora de vender a minha empresa” é um ebook completo para quem quer entender um pouco melhor os fatores envolvidos em uma negociação de compra e venda de uma empresa. O texto detalha os fatores que levam um empreendedor a vender o negócio que criou e aspectos a que ele deve estar atento antes mesmo de sentar em qualquer mesa de negociação.

2. Os maiores erros em M&As

A aula aberta “Os maiores erros em M&As” vai reunir, na próxima quinta-feira, dia 22, às 19h30, dois especialistas no assunto que já participaram de diversas negociações envolvendo startups em grandes empresas. Felipe Collins, CEO da Future Dojo, vai conversar com Pedro Carneiro, diretor do braço de investimentos da ACE, no perfil do Instagram da escola digital. Ao longo do encontro os dois vão comentar sobre alguns dos pontos mais sensíveis, como o alinhamento de expectativas entre os sócios ao longo da negociação e fatores que fazem com que os valores da venda sejam muito menores do que o esperado.

3. Imersão Exit Makers

O curso Exit Makers é uma imersão completa no assunto. Ao longo de 4 semanas, os alunos terão a oportunidade de aprender em 30 horas de aulas ao vivo com profissionais que conduziram alguns dos principais movimentos de M&A do país - tanto os empreendedores, como advogados e profissionais de consultoria - sobre as melhores práticas antes, durante e depois de uma negociação deste porte. Para garantir maior interação e networking entre os alunos e professores, os candidatos passarão por uma análise de perfil.

