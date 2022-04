22 filmes e livros sobre carreira para impulsionar sua vida profissional

Ser "empregável" é o desafio profissional atual. Algumas opções para manter-se sempre empregável é estar em constante atualização com cursos, claro, mas também com livros, filmes e outros conteúdos de carreira que possam ajudar no seu desenvolvimento profissional.

Mas, o que significa ser "empregável"?

De acordo com a especialista Ana Minuto, co-criadora do Potências Negras: “Quando penso em estar empregado, eu tenho um emprego, recebo por aquele emprego e só enxergo aquele emprego. Então, eu não me desenvolvo fora daquilo, só dentro da realidade daquela empresa. Quando você é uma pessoa empregável, é aquela pessoa que, primeiro, está antenada sobre tudo que está acontecendo na empresa dela, mas também está antenada no mercado em que está inserida, conhece outras empresas, outros históricos, está desenvolvendo as suas habilidades e competências. Porque o empregável é aquele que escolhe o emprego e não é escolhido”, explica.

A reflexão foi trazida na última edição da newsletter EXAME Academy pela repórter de carreira Luísa Granato na sua coluna semanal "FalaLu". Além do trecho da entrevista (que faz parte do podcast Entre Trampos e Barrancos), a newsletter também trouxe 12 filmes e 10 leituras para ajudar a impulsionar na sua carreira. Confira algumas indicações a seguir:

Filmes

Contra o Gelo, 2022

O Jogo da Imitação, 2014

Antonia, 2018

Dark Waters - O preço da verdade, 2019

Mimadinhos, 2021

Duelo de Titãs, 2000

Imperdoável, 2021

Doze Anos de Escravidão, 2013

Não Olhe para Cima, 2022

A Grande Aposta, 2015

Stan & Ollie, 2018

O Discurso do Rei, 2010

Livros

Os últimos dias da noite, de Graham Moore

O último sopro de vida, de Paul Kalanithi

A marca da vitória, de Phil Knight

What You Do Is Who You Are, de Ben Horowitz

A regra é não ter regras: A Netflix e a cultura da reinvenção, de Reed Hastings e Erin Meyer

Em busca de sentido, de Viktor Frankl

Prepared: What kids need for a fulfilled life, de Diane Tavenner

Por Que Nós Dormimos: A Nova Ciência do Sono e do Sonho, de Matthew Walker

Factfulness: O hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos, de Hans Rosling

O Coach de um trilhão de dólares: O manual de liderança do Vale do Silício, de Eric Schmidt, Jonathan Rosenberg e Alan Eagle.

