2023 foi o ano mais quente em 100 mil anos: como isso pode impactar sua carreira?

O ano de 2023 foi presenteado com o título de período mais quente já registrado, de acordo com o relatório do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S). Durante a COP28, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) mostrou que a temperatura da Terra foi 1,48ºC acima do período pré-industrial. O documento do C3S ainda indica que 2024 será de temperatura e calor extremos.

Esse cenário acende um importante alerta sobre o papel das empresas nos esforços para mitigação do aquecimento global. E impulsiona a busca por profissionais capacitados para implementar as melhores práticas ambientais na cadeia de processos e, consequentemente, minimizar os prejuízos sociais e econômicos decorrentes de desastres naturais.

É nesse contexto que o profissional de ESG desponta como um dos mais requisitados do mercado.

ESG pode ser a carreira mais promissora dos próximos anos

O Panorama 2024 da Ancham Brasil revela que 51% dos executivos indicam a agenda ESG como uma das tendências que mais vão impactar os negócios durante este ano. Não à toa, 69% dos líderes empresariais querem aumentar o investimento em sustentabilidade, de acordo com o relatório realizado pela Oracle em parceria com a Savanta.

Isso explica a expectativa de um mercado aquecido para os profissionais com conhecimento em ESG. E o relatório Future of Jobs, elaborado pelo o Fórum Econômico Mundial em parceria com a Fundação Dom Cabral oferece ainda mais embasamento para essa possibilidade. Ele aponta que a oferta de vagas relacionadas à sustentabilidade crescerá 33% até 2027 no Brasil, o que deve abrir cerca de 1 milhão de novas oportunidades para quem busca por cargos na área.

Saúde mental em dia e salários que podem chegar até R$ 35 mil

O Guia Salarial Robert Half 2023, mostra que um especialista em ESG pode ganhar entre R$ 10 mil e R$ 15 mil. Em cadeiras mais altas, esse valor pode mais que dobrar. Segundo levantamento do PageGroup, empresa referência em recrutamento, o cargo de integrante de conselho de administração com foco em ESG oferece salários entre R$ 25 mil e R$ 35 mil por reunião (média de 12 reuniões ao ano).

Mas a remuneração não é o único atrativo para quem deseja trabalhar com ESG. A promessa de uma rotina menos estressante e com mais propósito também tem feito os olhos de profissionais se virarem para as pautas sustentáveis, sociais e de governança.

Já ouviu dizer que funcionários felizes são mais produtivos? Essa máxima é cientificamente comprovada. Um estudo realizado pela Universidade da Califórnia identificou que um trabalhador feliz é, em média, 31% mais produtivo, três vezes mais criativo e vende 37% a mais em comparação com outros.

Se você está se perguntando como o ESG se relaciona comisso, a resposta está em uma pesquisa da startup Humanizadas. O documento aponta que funcionários são mais felizes quando trabalham em empresas sustentáveis, uma vez que essas organizações priorizam o bem-estar e a saúde mental, além de valorizar o equilíbrio entre a vida profissional e pessoal.

Workshop ESG: Carreira & Impacto mostra como construir sua carreira na área

Entre 15 e 23 de janeiro de 2024, a EXAME apresenta o Workshop ESG: Carreira & Impacto. Em quatro aulas online, a diretora de ESG da EXAME, Renata Faber, irá mostrar o passo a passo para você começar a construir sua carreira em ESG.

Cada dia de treinamento tem em torno de uma hora, onde você vai descobrir:

por que os olhos do mundo estão voltados para ESG;

as 4 habilidades do profissional ESG;

onde atuar com ESG?;

sua rota de sucesso em ESG.

*Este é um conteúdo apresentado por Faculdade EXAME