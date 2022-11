2023: Certificações são a porta de entrada para o universo financeiro da Faria Lima, mas e depois?

O mercado financeiro segue em crescimento acelerado, tornando-se cada vez mais objeto de desejo para quem quer aprender sobre investimentos e também investir na bolsa. A confirmação disso está expressa nos números que não param de crescer.

Segundo a B3, a Bolsa de Valores do Brasil, entre julho de 2021 e junho de 2022, a entrada de 1,25 milhões de novos investidores fez a quantidade de CPFs saltar 40%, de 3,15 milhões para 4,40 milhões de pessoas.

Dentro de todo o cenário de profissões, existe um segmento de atuação disparado nos gráficos: o universo dos agentes autônomos de investimentos, que teve início no Brasil, em 2003, mas alavancou mesmo ao longo dos anos. De acordo ainda com a B3, de 2017 a 2021, o número de AAIs credenciados à Ancord aumentou 209%.

Só em 2022, dados mostram que temos pouco menos de 20 mil escritórios atuantes em diversas corretoras, como XP Investimentos e BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Com o objetivo de não só facilitar a profissionalização de assessores, mas também democratizar o ensino sobre mercado financeiro, o professor é um dos pioneiros em educar financeiramente.

“As certificações financeiras mudaram a minha vida, e eu sempre quis que outras pessoas pudessem ter essa mesma oportunidade. Por isso, ano passado, eu sorteei mais de 150 bolsas integrais de estudo, realizando mais de 125 lives de conteúdo gratuito no Youtube, buscando assim democratizar essa categoria de ensino”, afirma Lucas Silva.

Ao todo, o professor e sua equipe já treinaram mais de 122 mil pessoas nos últimos três anos. Desse total, mais de 38 mil pessoas foram aprovadas em certificações como CPA-20, CEA e ANCORD.

O que vem depois da certificação

Ao longo desses anos, o professor percebeu uma oportunidade no mercado: faltava um curso profissionalizante que trouxesse para a sala de aula o que o profissional do mercado financeiro precisava fazer no seu cotidiano. Não adiantava somente se certificar, o próximo passo era trazer a rotina do dia a dia do profissional para prática.

Por essa razão, idealizou o Shark-Pro, um curso direcionado para os profissionais do mercado financeiro, que tem como objetivo ser o caminho mais próximo para se tornar um expert em Investimentos.

Além do próprio Lucas Silva, o Shark-Pro conta com um time de profissionais renomados do mercado financeiro:

André Portilho , (Head de Ativos Digitais e Sócio BTG), que irá oferecer a disciplina de ‘’Ativos Digitais’’;

, (Head de Ativos Digitais e Sócio BTG), que irá oferecer a disciplina de ‘’Ativos Digitais’’; Alexandre Malho (Superintendente Executivo Icatu Seguros), que irá oferecer a disciplina de ‘’Previdência’’

(Superintendente Executivo Icatu Seguros), que irá oferecer a disciplina de ‘’Previdência’’ Holger Breh (Profissional com CFA e CAIA), ofertando a disciplina ‘’Investimentos no Exterior’’, entre outros.

“A expectativa é que o Shark-Pro alcance ainda mais profissionais que já estão dentro do mercado, mas desejam conquistar ainda mais habilidades”, diz.

