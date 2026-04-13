20% dos participantes são contratados: conferência conecta jovens a empresas e acelera carreiras

A transição entre universidade e mercado de trabalho ainda é um dos momentos mais desafiadores da carreira de um jovem brasileiro. Falta de informação prática, acesso limitado a empresas e pouca vivência profissional costumam marcar esse início — um cenário que iniciativas como a Conferência de Carreira do Na Prática buscam transformar.

Criada com o objetivo de aproximar talentos e oportunidades, a conferência se consolidou, ao longo de mais de uma década, como um dos principais pontos de encontro entre jovens em início de carreira e grandes empresas no Brasil.

Um ecossistema para acelerar o início da carreira

A proposta do evento vai além de uma feira tradicional de recrutamento. Segundo Lorena Stephanie, Head de Educação e Produtos do Na Prática, a conferência é estruturada como uma jornada completa de desenvolvimento e conexão.

“É um evento desenhado para fazer com que os jovens se destaquem no início da carreira. Aqui eles interagem com empresas, recrutadores e líderes de mercado, além de entender tendências e se preparar para processos seletivos”, afirma.

Ao longo de um único dia, os participantes têm acesso a painéis com executivos, mesas de relacionamento com recrutadores e, em alguns casos, a oportunidade de apresentar um pitch diretamente para as empresas. A dinâmica combina conteúdo, prática e networking — três pilares considerados críticos para a empregabilidade.

Dados mostram impacto na empregabilidade

O diferencial da conferência também aparece nos números. De acordo com dados internos do Na Prática, cerca de 20% dos participantes são contratados durante o evento ou até três dias depois, uma taxa significativamente superior à média de feiras de recrutamento no país.

Além disso, 45% dos jovens afirmam tomar decisões importantes de carreira durante a experiência, seja ao descobrir novas áreas de atuação ou ao entender melhor o funcionamento do mercado.

Esses resultados dialogam com estudos sobre empregabilidade jovem no Brasil. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego entre jovens de 18 a 24 anos costuma ser mais que o dobro da média geral — o que reforça a importância de iniciativas que encurtem a distância entre formação acadêmica e prática profissional.

Fit cultural e preparação como diferenciais

Outro ponto central da conferência é o uso de metodologias para avaliar o alinhamento entre candidatos e empresas. O chamado “fit cultural” é incorporado ao processo por meio de testes e interações estruturadas.

"Não é só conectar jovens e empresas, mas garantir que essa conexão faça sentido. Quando há alinhamento de valores, o resultado é mais retenção, engajamento e satisfação no trabalho" Lorena Stephanie, Head de Educação e Produtos do Na Prática

Antes mesmo do evento, os participantes passam por etapas de preparação, incluindo workshops e treinamentos para apresentação pessoal e processos seletivos. O objetivo é elevar o nível médio dos candidatos e tornar a interação com empresas mais qualificada.

Networking como ativo de longo prazo

Para além das contratações imediatas, a conferência aposta na construção de redes de contato como um ativo estratégico de carreira. Jovens de diferentes regiões do país se encontram em um ambiente desenhado para troca e colaboração.

“Existe uma chance real de você estar sentado ao lado de um futuro colega de trabalho — ou de alguém que vai crescer junto com você no mercado”, afirma Lorena.

Essa dimensão relacional acompanha uma tendência global. Um levantamento do LinkedIn aponta que até 85% das oportunidades de trabalho podem surgir por meio de networking, direto ou indireto.

Conexão entre potencial e oportunidade

Desde sua criação, o Na Prática já impactou mais de 130 mil jovens em todo o Brasil, com programas presenciais e online. A conferência representa o ponto alto dessa jornada, reunindo talentos previamente selecionados e empresas interessadas em formar novas lideranças.

Mais de 250 companhias já participaram da iniciativa, incluindo organizações que buscam não apenas preencher vagas, mas identificar profissionais com potencial de crescimento no longo prazo.

Casos como o de Gabriel Guimarães — que iniciou sua trajetória em uma conferência do Na Prática e hoje ocupa posição de liderança no setor — ilustram o tipo de transformação que o programa busca promover. No centro da proposta está uma premissa de que em um país com desafios complexos, conectar as melhores oportunidades às pessoas certas pode ser um dos caminhos mais eficientes para gerar impacto real — tanto para indivíduos quanto para o mercado.