12 frases que fazem você parecer um líder emocionalmente imaturo, segundo especialista

A liderança vai muito além de habilidades técnicas ou conhecimento do setor. Um líder eficaz precisa de inteligência emocional para construir relações sólidas, motivar equipes e resolver conflitos. No entanto, frases imaturas podem minar a confiança e prejudicar a cultura organizacional. As informações foram retiradas de uma reportagem da CNBC baseada em uma entrevista com um especialista em psicologia.

+ Liderança exige visão, estratégia e ação. Nesse workshop sobre liderança da EXAME + Saint Paul, você aprenderá como aplicar princípios de liderança para alcançar resultados extraordinários. Inscreva-se.

Confira abaixo 12 frases que líderes emocionalmente imaturos costumam dizer — e por que você deve evitá-las:

Frases que minam a confiança da equipe

1. “Não é minha culpa.”

Líderes imaturos evitam assumir responsabilidade e culpam terceiros por erros. Esse comportamento desmotiva equipes e impede o aprendizado. Um bom gestor reconhece falhas e busca soluções.

2. “Se você não tivesse feito isso, não teria acontecido.”

Transferir a culpa para os outros destrói a colaboração. Em vez disso, um líder deve incentivar a responsabilidade compartilhada e a busca por melhorias.

3. “Não preciso me explicar para você.”

Essa frase fecha o diálogo e desvaloriza os colaboradores. Líderes eficazes são transparentes e estão dispostos a esclarecer suas decisões.

4. “Você está exagerando.”

Invalida as emoções da equipe e pode ser um exemplo de gaslighting. O ideal é ouvir atentamente e demonstrar empatia pelas preocupações dos colaboradores.

5. “Sim, tanto faz.”

Demonstra falta de interesse e desmotiva a equipe. Um líder deve se envolver nas discussões e fornecer direcionamento claro.

6. “Do que você está falando? Eu nunca disse isso!”

Negar fatos gera desconfiança. A credibilidade de um líder depende da coerência entre o que diz e o que faz.

+ Prepare-se para liderar com a excelência da EXAME e Saint Paul! Vagas limitadas para o workshop que pode transformar sua forma de liderar e pensar estrategicamente. Inscreva-se.

7. “O problema é seu, não meu.”

Liderança envolve colaboração e responsabilidade. Ignorar os desafios da equipe pode prejudicar o desempenho coletivo.

8. “Você está fazendo um grande alarido por nada!”

Minimizar as preocupações da equipe desestimula a comunicação aberta. Um bom líder ouve e valoriza diferentes perspectivas.

9. “Você está falando sobre o passado.”

Aprender com erros passados é essencial para o crescimento organizacional. Negar esse processo impede melhorias.

10. “Eu estava só brincando!”

Usar o humor para encobrir críticas ou falas inadequadas prejudica a confiança. A comunicação deve ser clara e respeitosa.

11. “Você sempre...” ou “Você nunca...”

Generalizações amplas bloqueiam o diálogo e dificultam a resolução de problemas. O ideal é abordar situações específicas com objetividade.

12. “Mas todo mundo faz isso!”

Seguir a maioria sem reflexão pode levar a decisões equivocadas. Líderes devem avaliar cada situação com responsabilidade.

+ Quer se tornar o líder que transforma equipes e organizações? Participe do Workshop de Liderança EXAME + Saint Paul e desenvolva as habilidades práticas e estratégicas que fazem a diferença no mercado competitivo. Inscreva-se.

Esse é o caminho para ser um líder melhor

Evitar essas frases e adotar uma comunicação aberta fortalece equipes, melhora o ambiente organizacional e impulsiona carreiras. A diferença entre um gestor comum e um líder inspirador está na forma como ele se comunica.

Para aqueles que desejam aperfeiçoar suas habilidades em gestão, há uma notícia boa: a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo – com habilidades técnicas, interpessoais e estratégicas.

Durante o treinamento, os alunos irão descobrir qual o perfil de líder mais procurado pelas empresas, o que todo líder de alta performance precisa dominar e o caminho para alavancar a carreira para cargos de alta liderança a nível internacional. Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

E não há barreiras para acompanhar. A iniciativa é virtual – isto significa que é possível acompanhar o treinamento de qualquer local do mundo. Além disso, o pré-MBA dá direito a certificado de participação, assinado pela EXAME e Saint Paul, para incluir no currículo.

Os interessados devem se inscrever clicando aqui.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE LIDERANÇA E GESTÃO