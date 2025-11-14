Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

10 sinais de que você está indo melhor na vida do que imagina, segundo a neurociência

Pequenas atitudes do dia a dia são indícios de sucesso e maturidade emocional que muitos ignoram

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 10h35.

Em um mundo obcecado por metas inalcançáveis e produtividade extrema, muitas pessoas se cobram mais do que deveriam. A sensação constante de não estar fazendo o suficiente se tornou comum, especialmente entre jovens profissionais que enfrentam jornadas intensas e pouco reconhecimento. 

Mas, segundo a neurocientista Anne-Laure Le Cunff, ex-Google e autora do livro "Tiny Experiments", talvez a pergunta correta não seja "como ter sucesso?", e sim: "como reconhecer o sucesso que já temos?" As informações foram retiradas do site Inc.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor

10 sinais de que você está indo bem — mesmo que não pareça

De acordo com Le Cunff, a neurociência aponta que o sucesso pode ser identificado em sinais sutis, como:

  1. Você celebra pequenas vitórias.
  2. Você tenta de novo após falhar.
  3. Você faz pausas sem culpa.
  4. Você se recupera mais rápido de contratempos.
  5. Você pede ajuda quando precisa.
  6. Você é gentil consigo mesmo ao errar.
  7. Você identifica padrões em vez de se julgar.
  8. Você toma decisões com base em seus valores.
  9. Você tem mais curiosidade do que ansiedade sobre o futuro.
  10. Você reflete antes de reagir.

Esses comportamentos revelam não apenas maturidade emocional, mas também capacidade de autogestão, foco e resiliência, habilidades fundamentais para uma carreira sustentável e de alta performance.

Quando sua percepção não reflete sua realidade

Assim como existe a dismorfia corporal — quando a pessoa tem uma imagem distorcida do próprio corpo — também há a chamada "dismorfia do sucesso". Trata-se da dificuldade de reconhecer conquistas reais, mesmo quando os resultados são objetivos. 

Em tempos de redes sociais, metas inalcançáveis e comparações constantes, esse fenômeno vem crescendo, especialmente entre jovens que se cobram por produtividade, desempenho e relevância.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto. 

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira. 

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa PráticaNa Prática Inteligência Emocional

Mais de Carreira

As sete atitudes que novos líderes precisam fazer para ouvir a verdade do próprio time

Quer engajar profissionais Gen Z? Explique o ‘porquê’ de cada tarefa — e veja o resultado

O que falta para seu time ser verdadeiramente responsável? Começe por esses cinco pilares

Sete sinais de que sua equipe não confia em você — mesmo que tudo pareça bem

Mais na Exame

Tecnologia

Samsung eleva em até 60% preço de chips de memória em meio à escassez

Mercados

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta sexta-feira (14)

Carreira

As sete atitudes que novos líderes precisam fazer para ouvir a verdade do próprio time

Brasil

Justiça inglesa responsabiliza BHP por rompimento de barragem em Mariana