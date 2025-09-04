Carreira

10 profissões que pagam mais de US$ 100 mil por ano e não exigem diploma universitário

Essas ocupações técnicas podem oferecer retorno financeiro imediato, estabilidade e salários acima de US$ 100 mil

| Unsplash

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 16h02.

Em um cenário onde o custo de um diploma universitário vem crescendo, uma análise revela que há pelo menos dez profissões nos Estados Unidos onde uma parcela significativa dos trabalhadores, mesmo sem diploma de bacharelado, ultrapassa a marca dos seis dígitos em rendimentos anuais. 

Os dados são da Pesquisa da Comunidade Americana de 2023 do Censo dos EUA e as informações foram retiradas da CNBC Make It. Em alguns casos, mais de 40% dos trabalhadores nessas funções ganham US$ 100 mil ou mais por ano.

Formação técnica 

De acordo com o estudo, trabalhadores com diploma de bacharelado têm uma renda média de US$ 80 mil por ano. Aqueles com apenas ensino médio ganham, em média, US$ 47 mil. 

No entanto, profissões técnicas altamente especializadas apresentam um rendimento mediano de US$ 100.290 mesmo sem diploma superior, sendo que 47,5% desses profissionais já ultrapassam os seis dígitos anuais.

Confira as 10 profissões com maiores salários que não exigem diploma de bacharelado

  1. Instaladores e reparadores de elevadores
     Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 47,5%
     Salário médio: US$ 100.290
  2. Engenheiros e operadores de locomotiva
     Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 41,3%
     Salário médio: US$ 97.899
  3. Operadores, distribuidores e despachantes de usinas de energia
     Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 41,2%
     Salário médio: US$ 100.000
  4. Instaladores e reparadores de linhas elétricas de alta tensão
     Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 40,5%
     Salário médio: US$ 92.291
  5. Supervisores de equipes de combate a incêndio e prevenção
     Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 33,5%
     Salário médio: US$ 99.555
  6. Controladores de tráfego aéreo e especialistas em operações aeroportuárias
     Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 26,6%
     Salário médio: US$ 84.952
  7. Condutores ferroviários
     Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 25,9%
     Salário médio: US$ 82.592
  8. Operadores diversos de plantas e sistemas industriais
     Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 25,9%
     Salário mediano: US$ 75.000
  9. Operadores de guindastes e torres
     Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 23,6%
     Salário mediano: US$ 70.000
  10. Operadores de máquinas de mineração subterrânea
     Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 23,6%
     Salário mediano: US$ 73.000

Finanças e escolhas estratégicas

Do ponto de vista de finanças corporativas, seja na gestão do próprio capital humano, seja no desenvolvimento de políticas internas, essa mudança de percepção traz impactos diretos no planejamento financeiro das corporações. 

Profissionais técnicos altamente qualificados, muitas vezes formados em programas de dois anos com menor custo, têm ocupado posições de alto valor estratégico em setores com déficit de mão de obra e funções críticas para a infraestrutura econômica.

Entender a dinâmica do retorno sobre investimento em educação é uma competência financeira essencial. Não se trata de desvalorizar o ensino superior, mas de colocar todas as cartas na mesa e usar a lógica das finanças corporativas para planejar trajetórias profissionais de maneira mais estratégica.

