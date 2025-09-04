10 profissões que pagam mais de US$ 100 mil por ano e não exigem diploma universitário

Em um cenário onde o custo de um diploma universitário vem crescendo, uma análise revela que há pelo menos dez profissões nos Estados Unidos onde uma parcela significativa dos trabalhadores, mesmo sem diploma de bacharelado, ultrapassa a marca dos seis dígitos em rendimentos anuais.

Os dados são da Pesquisa da Comunidade Americana de 2023 do Censo dos EUA e as informações foram retiradas da CNBC Make It. Em alguns casos, mais de 40% dos trabalhadores nessas funções ganham US$ 100 mil ou mais por ano.

Formação técnica

De acordo com o estudo, trabalhadores com diploma de bacharelado têm uma renda média de US$ 80 mil por ano. Aqueles com apenas ensino médio ganham, em média, US$ 47 mil.

No entanto, profissões técnicas altamente especializadas apresentam um rendimento mediano de US$ 100.290 mesmo sem diploma superior, sendo que 47,5% desses profissionais já ultrapassam os seis dígitos anuais.

Confira as 10 profissões com maiores salários que não exigem diploma de bacharelado

Instaladores e reparadores de elevadores

Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 47,5%

Salário médio: US$ 100.290 Engenheiros e operadores de locomotiva

Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 41,3%

Salário médio: US$ 97.899 Operadores, distribuidores e despachantes de usinas de energia

Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 41,2%

Salário médio: US$ 100.000 Instaladores e reparadores de linhas elétricas de alta tensão

Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 40,5%

Salário médio: US$ 92.291 Supervisores de equipes de combate a incêndio e prevenção

Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 33,5%

Salário médio: US$ 99.555 Controladores de tráfego aéreo e especialistas em operações aeroportuárias

Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 26,6%

Salário médio: US$ 84.952 Condutores ferroviários

Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 25,9%

Salário médio: US$ 82.592 Operadores diversos de plantas e sistemas industriais

Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 25,9%

Salário mediano: US$ 75.000 Operadores de guindastes e torres

Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 23,6%

Salário mediano: US$ 70.000 Operadores de máquinas de mineração subterrânea

Percentual que ganha mais de US$ 100 mil: 23,6%

Salário mediano: US$ 73.000

Finanças e escolhas estratégicas

Do ponto de vista de finanças corporativas, seja na gestão do próprio capital humano, seja no desenvolvimento de políticas internas, essa mudança de percepção traz impactos diretos no planejamento financeiro das corporações.

Profissionais técnicos altamente qualificados, muitas vezes formados em programas de dois anos com menor custo, têm ocupado posições de alto valor estratégico em setores com déficit de mão de obra e funções críticas para a infraestrutura econômica.

Entender a dinâmica do retorno sobre investimento em educação é uma competência financeira essencial. Não se trata de desvalorizar o ensino superior, mas de colocar todas as cartas na mesa e usar a lógica das finanças corporativas para planejar trajetórias profissionais de maneira mais estratégica.

