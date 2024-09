10 habilidades que um bom líder deve ter para avançar na carreira

Ser um bom líder exige mais do que apenas delegar tarefas ou supervisionar equipes. A liderança eficaz envolve uma combinação de habilidades técnicas e comportamentais que são essenciais para o crescimento na carreira. Se você deseja se destacar como líder e alcançar novos patamares, aqui estão dez habilidades fundamentais que você deve dominar.

Transforme seu conhecimento em finanças em uma vantagem competitiva. Participe do pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME; inscreva-se

A base de uma boa liderança está na comunicação eficaz. Um líder deve ser capaz de transmitir ideias, metas e expectativas de forma clara para sua equipe. Isso não apenas ajuda a evitar mal-entendidos, mas também fortalece o engajamento e a motivação dos colaboradores.

Um bom líder sabe como adaptar sua comunicação ao público, seja ao falar com a equipe, com clientes ou com superiores.