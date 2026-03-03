1 em cada 5 é contratado: evento reúne Suzano S.A, Itaú e BTG Pactual para recrutar jovens em SP

A disputa por vagas em grandes empresas brasileiras é intensa, especialmente entre universitários e recém-formados que buscam estágio, trainee ou a primeira posição como analista.

Ao mesmo tempo, áreas de tecnologia, finanças e consumo ampliam programas de formação de talentos para sustentar crescimento e inovação. Nesse cenário, modelos presenciais de recrutamento voltam ao radar das companhias como alternativa aos processos exclusivamente digitais.

É nesse contexto que a Conferência de Carreira Na Prática 2026, se posiciona como um ponto de convergência entre jovens profissionais e grandes empregadores.

O evento reúne mais de 20 empresas de diferentes setores e concentra cerca de 200 vagas, com etapas de seleção realizadas no próprio dia. Segundo dados da organização, 1 em cada 5 participantes é contratado após a conferência.

Recrutamento direto em um único dia

O formato da conferência combina mesas de relacionamento com recrutadores, palestras e workshops com profissionais do mercado e salas de apresentação em que candidatos podem expor seu perfil e trajetória.

Parte das etapas seletivas ocorre ali mesmo, reduzindo o intervalo entre candidatura e contato com a empresa. Para as companhias, esse modelo atende a duas frentes:

Em vez de filtrar milhares de currículos online, os times de RH têm acesso direto a um grupo já interessado e previamente preparado.

Posicionar a marca empregadora com a interação presencial permite apresentar cultura, expectativas e desafios de forma mais tangível .

Para universitários e recém-formados, a principal diferença está no acesso, em processos digitais tradicionais, o contato com recrutadores costuma acontecer apenas nas fases finais.

Em eventos presenciais, a conversa ocorre desde o início, o que pode alterar a dinâmica de avaliação.

Recrutamento com nomes de peso

O conjunto de empresas participantes indica onde estão algumas das disputas mais intensas por jovens talentos no Brasil. Tecnologia, meios de pagamento, consumo de massa e mercado financeiro dividem o mesmo espaço.

Cielo e Stone representam a frente mais ligada a dados, produto, tecnologia e operações em larga escala. São companhias que cresceram apoiadas em inovação e que, hoje, estruturam programas de entrada para formar profissionais desde o início da carreira.

No sistema financeiro, BTG Pactual e Itaú concentram parte relevante das vagas mais disputadas por estudantes de administração, economia, engenharia e tecnologia. São instituições que combinam formação técnica intensa com exposição precoce a decisões de negócio.

Ao reunir essas e outras empresas no mesmo ambiente, o evento concentra um recorte significativo do mercado corporativo brasileiro.

Para o público universitário, isso significa acesso direto a recrutadores de setores que costumam liderar investimentos em tecnologia, expansão e formação de novos quadros.

Um dia para circular entre setores e falar com quem decide contratações

A Conferência de Carreira Na Prática 2026 será realizada no dia 13 de abril, em São Paulo, e é voltada a universitários, recém-formados e jovens profissionais em busca de estágio, trainee ou posições iniciais.

Com mais de 20 empresas participantes e mais de 200 vagas, o evento se estrutura como uma ponte direta entre talentos em início de carreira e algumas das maiores empresas.

A proposta é aproximar o discurso do candidato das demandas reais das áreas de negócio, oferecendo parâmetros mais claros sobre como grandes empresas avaliam potencial, desempenho e capacidade de entrega.

