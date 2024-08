Zico, Sabrina Sato e outros convidados foram destaque no terceiro dia da Rio Innovation Week

A pluralidade dos encontros marcou o terceiro dia da Rio Innovation Week. Com temas que vão de liderança e marketing até sustentabilidade e inclusão social, as palestras e painéis receberam influenciadores, lideranças políticas, executivos, artistas e muito mais.

Confira os destaques do dia 15, penúltimo dia da maior feira global de tecnologia e inovação.

Liderança com Zico

Zico, ex-treinador e futebolista e ícone do futebol brasileiro, lotou o auditório da Plenária RIW como convidado para falar no painel “Liderança”.

Ao seu lado estiveram Fábio Queiróz, cofundador do Rio Innovation Week, o comunicador e ex-jogador Getúlio Vargas, e o presidente da TurisRio, Sérgio Almeida.

Perguntado por Fábio sobre seu papel como líder em campo, Zico respondeu que “uma das coisas que levei para a vida foi o nós, não o eu. Assim as pessoas que estão à sua volta acreditam em você”.

O que é realidade – a realidade não é o que parece

No painel, Carlo Rovelli, físico-teórico italiano e criador da Teoria da Gravidade Quântica em Loop, apresentou sua visão sobre ciência:

“A ciência absorve todas as ideias, mas não acredita que tudo é verdade. Ela questiona. E esse questionamento de outras formas de ver as coisas é o que a ciência é: duvidar, questionar, propor novas maneiras, revoluções”.

FOTO Aline Midlej e Maya Gabeira

Feminismo, surfe e conservação oceânica. A trajetória de Maya Gabeira

Na palestra, a surfista recordista mundial de ondas gigantes foi entrevistada pela jornalista Aline Midlej. Sobre a sustentabilidade, Maya Gabeira afirmou que “os privilegiados do mundo precisam liderar as ações de conservação, porque quem não tem o básico não consegue pensar em conservar. A gente depende da conscientização porque as novas gerações precisam já ser a mudança, porque não haverá tempo de mudar”.

Impacto da IA no direito brasileiro

O economista Ricardo Amorim e o procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Robson Maciel Junior, estiveram juntos no painel.

Para o economista, “da mesma forma que a máquina a vapor liberou o ser humano de fazer tarefas de esforço físico que a máquina faz muito melhor, a inteligência artificial pode liberar a humanidade de tarefas repetitivas para que os seres humanos passem para tarefas mais criativas, complexas”.

Já o procurador-geral enfatizou a questão da segurança: “o direito é uma atividade dialógica, a gente trabalha com erros e acertos ao longo de muito tempo. Quando a gente fala de IA há uma preocupação, sim, se a gente vai ser controlado por máquinas e se isso vai causar um engessamento”.

Realidade e resiliência: perspectivas budistas e indígenas sobre o mundo contemporâneo

O tema reuniu Monja Coen, líder espiritual e difusora do budismo no Brasil, e Ailton Krenak, líder indígena escolhido como imortal pela Academia Brasileira de Letras.

Monja lembrou que “precisamos cuidar da vida, que é o agora. Essa experiência sensível que é estar viva” e convidou o público à meditação.

Krenak destacou a importância do momento. “O encontro com Marcelo e a Monja é um desses presentes de quando nós nos abrimos para experiências incontroláveis, e esses encontros se movem em nossa direção. Precisamos juntos decolonizar e descolonizar os pensamentos, nossos corpos”.

Diversidade e criatividade - como esses dois mundos se conectam?

Na palestra, Pequena Lô, psicóloga e influenciadora, falou sobre sua experiência como PcD e sua relação com preconceitos na palestra : “Quando você tem um olhar ampliado para você mesmo, você pode sair de onde as pessoas te colocam. Você é muito maior do que imagina ser".

FOTO: Vik Muniz

Criatividade é a energia resultante da fricção entre a necessidade e a oportunidade

O painel trouxe o artista plástico Vik Muniz, que falou de sua trajetória e afirmou que "a arte é a interface entre a mente e a matéria, capaz de criar espaços dialéticos. Não é privilégio. É um direito. Arte não é apenas entretenimento”.

De BBB a empreendedora, com Sabrina Sato

No seu painel, a atriz, empresária e apresentadora Sabrina Sato disse “sempre ouviu falar que é difícil trabalhar em família, mas para mim sempre foi algo facilitador e prazeroso. Porque os meus irmãos me conhecem desde criança. Meu pai disse que a gente não podia se separar. E foi assim que a gente montou a Sato. Há mais de 20 anos”.

Ela esteve ao lado de sua irmã e sócia, Karina Sato, ambas entrevistadas por Camila Farani.

Sabrina Sato no RIW (Ag. Enquadrar/Divulgação)

De Nilópolis à Madonna

No painel, o artista Gabriel Massan, ao lado de Olivia Merquior, curadora da conferência BRIFW, falou sobre sua história:

"A desigualdade social afeta a formação da nossa identidade, e a gente carrega medos durante a vida inteira. Então, eu trago bastante isso no meu trabalho, e eu crio mundos em que os sistemas são governados a partir da ideia de revelar essas situações de desigualdade, não replicar, mas revelar”.

Futuros humanos

Marcos Piangers, comunicador e escritor, fez uma reflexão sobre o futuro e a solidão, ressaltando a importância de resgatar a criatividade e a conexão com a criança interior:

“A criança é um ser que relembra um mundo novo que a gente já tinha vivido. Todo esse papo adulto de inclusão, inovação, tecnologia e sustentabilidade que a gente fala da boca pra fora é diferente das crianças, que são autênticas”.

FOTO: Malu Borges

Como cheguei até aqui

Malu Borges, influenciadora e referência em moda digital, fez uma palestra no painel e explicou:

“A gente precisa tentar fazer o par perfeito entre o conteúdo e o cliente. Com um planejamento estratégico para entender onde você está e para qual objetivo aquele conteúdo será definido”.

