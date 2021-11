Zenvia anuncia aquisição da SenseData, especialista em sucesso do cliente

A Zenvia, primeira companhia SaaS da América Latina a abrir capital na Nasdaq, acaba de anunciar a aquisição da SenseData, startup fundada em 2016 e que hoje é referência no Brasil em Customer Success Management, ou gerenciamento do sucesso do cliente. A SenseData se propõe a construir a visão única do cliente baseada em dados acionáveis, com um motor de regras altamente personalizável, permitindo que as empresas antecipem-se às necessidades de seus clientes.

Essa é a primeira aquisição da Zenvia após o IPO e a terceira em pouco mais de um ano. Em julho de 2020, a companhia adquiriu a Sirena, startup argentina focada em soluções de comunicação para times de vendas por WhatsApp. Em julho deste ano, anunciou a aquisição da D1, provedora de Software como Serviço (SaaS) para orquestração de jornadas digitais.

“Estamos muito contentes, porque a aquisição da SenseData representa o fortalecimento do nosso propósito enquanto companhia, que é o de empoderar as empresas para que criem experiências únicas de comunicação para seus clientes. E, agora, os nossos mais de dez mil clientes vão ter à disposição soluções de comunicação e orquestração de jornadas eficazes em uma plataforma também capaz de gerar uma visão 360° do cliente”, diz Cassio Bobsin, CEO da Zenvia.

“Para nós, da SenseData, é uma alegria fazer parte da Zenvia, e continuar construindo, agora em conjunto, uma grande plataforma para colocar o cliente no centro das organizações. Esse movimento representa o reconhecimento da maturidade da nossa companhia e do nosso crescimento, assim como uma oportunidade para trazermos ainda mais inovação para os nossos clientes e para os clientes da Zenvia. Iremos também fortalecer a nossa expansão internacional, já que a Zenvia está presente no Brasil, na Argentina e no México”, afirma Mateus Pestana, CEO da SenseData.

Como já é prática da Zenvia em suas aquisições, Mateus continuará à frente da SenseData com os seus times. A aquisição deve ser concluída em 2023. Juntas, as empresas passarão a somar mais de R$ 500 milhões em receita anual, mais de dez mil clientes e 920 colaboradores.

O que muda na Zenvia

A plataforma da Zenvia oferece soluções, ferramentas e canais de comunicação para que empresas se comuniquem melhor ao longo da jornada do cliente.

A SenseData empodera as empresas a compreender o comportamento dos seus clientes com base em dados acionáveis e, com isso, criar estratégias para melhorar continuamente a experiência com a marca.

Ao adicionar a SenseData em sua plataforma, a Zenvia espera alavancar ainda mais o uso de insights e dados acionáveis para melhorar a gestão da jornada dos clientes e a comunicação das empresas, dando mais um passo rumo a sua estratégia de liderar o ecossistema de customer experience da América Latina.

“Estamos evoluindo nossa plataforma para ajudar cada vez mais as empresas a criar experiências melhores e mais eficientes para seus consumidores. A aquisição da SenseData é parte fundamental rumo ao futuro que estamos construindo”, declara Cassio Bobsin.

Esse futuro é uma das principais tendências de mercado observadas na pandemia. Pesquisa da KPMG sobre experiência do consumidor, realizada em 27 países com mais de cem mil pessoas, constatou que em 19, dos 27 mercados, personalização é o principal driver da lealdade do cliente, além de que três vezes mais clientes afirmam que usarão canais sociais, webchat, aplicativos de mensagens e chat como seus principais meios de comunicação com as empresas.

Sucesso do cliente na prática

Nos dias 10 e 11 de novembro, acontece o CS Day 2021 Digital Experience, considerado o maior evento de Customer Success da América Latina, pela primeira vez em uma edição 100% online e gratuita. O evento é realizado pela SenseData desde 2018 para que profissionais e entusiastas possam se atualizar com conteúdos inéditos sobre sucesso do cliente e trocar experiências.

Dentre os palestrantes confirmados estão: Caroline Andreola, especialista de Estratégia de Sucesso do Cliente e Paulo Pinto, head de CX, CS e Operações, ambos da Ambev; Erika Tornice, Customer Success Director da RD Station; Fernando Alvez, Head de Digital Transformation da Unilever Food Solutions; e muitos outros nomes relevantes no mercado quando o assunto é excelência na experiência do cliente. Grade completa de palestras e inscrições no site.

