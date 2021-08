Youcom implementa coleta permanente de jeans para reciclagem

Com foco em reforçar sua atuação em sustentabilidade, a Youcom abriu as portas de todas as suas lojas físicas espalhadas pelo Brasil para receber, de forma permanente, descartes de peças jeans usadas.

Com o descarte voluntário dos jeans pelos clientes, a marca de moda com lifestyle jovem da Lojas Renner S.A vai transformá-los em novos produtos. O objetivo é não só aumentar a vida útil do material, mas também evitar o descarte de lixo e resíduos no meio ambiente, reduzindo as emissões de carbono e o consumo de água.

A iniciativa teve início em 2014, baseada no conceito de circularidade de moda, com o lançamento do projeto “Jeans for Change”. Em 2021 essa ação evoluiu, e passa a partir de agora a ter um caráter de serviço contínuo para os clientes.

De acordo com o diretor da Youcom, Claudio Barone, a evolução do projeto faz parte do YC Change, selo de moda responsável da Youcom, que comporta todas as ações de sustentabilidade da marca, em consonância aos movimentos de moda responsável e valores da Lojas Renner S.A.

“Para a Youcom, a sustentabilidade sempre foi um tema importante. Ao longo desses oito anos de operação da marca construímos diversas iniciativas e agora estamos dando mais um passo, estabelecendo o ’Jeans for Change’ como uma ação contínua e implementando o conceito de circularidade em nossos produtos”, declara Barone.

Um dos resultados mais significativos do “Jeans for Change” foi a primeira calça circular de pós-consumo do Brasil, lançada pela Youcom em 2020, e produzida a partir de 900 kg de jeans arrecadados em anos anteriores.

A logística do “Jeans For Change” é fundamentada em utilizar os tecidos das roupas descartadas e transformá-los em novas peças. Para participar, basta levar uma peça jeans usada em qualquer loja da Youcom, em todo o país. Vale lembrar que não precisam ser apenas calças, mas, qualquer tipo de jeans ou marca.

A transformação do tecido se dá por meio da descaracterização do produto, desfibragem e transformação em novo fio. Esse processo resulta num impacto ambiental positivo, com potencial de redução de 43,75% em consumo de água e 36,72% nas emissões de CO2 na produção de peças novas, deixando ainda de gerar resíduos ao meio ambiente.

No final, o jeans usado ocupa o lugar de matéria-prima numa cadeia de ações do universo fashion que combina circularidade e mudança social.

