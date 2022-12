Whirlpool adota tecnologia para ganhar eficiência jurídica

Por Bússola

Conhecida mundialmente por fabricar eletrodomésticos de linha branca, que facilitam o dia a dia de seus consumidores, a Whirlpool, detentora das marcas Brastemp, Consul e KitchenAid no Brasil, é reconhecida por ser uma empresa inovadora no seu setor, e com o jurídico não poderia ser diferente. A Companhia conquistou recentemente a certificação “Departamento Jurídico 4.0” da Associação Brasileira de Lawtechs e Legal Techs, que fomenta o ecossistema jurídico, promovendo debate, educação e inovação.

Com a aplicação dos conceitos de eficiência jurídica, baseada em conectar a estratégia do departamento jurídico com a estratégia da empresa, o time passou a implementar ações capazes de tornar processos e gestão mais produtivos, bem como gerar receita. O departamento consegue gerar maior independência para os clientes internos, acabar com atividades repetitivas dos advogados e evitar erros manuais de informações, de forma alinhada à estratégia da empresa.

A implementação é recente em muitas empresas, e a Whirlpool é uma das primeiras a adotar dentro da área sob a liderança de Felipe Coffone, que também é co-fundador da metodologia.

“Temos implementado uma agenda de transformação digital e inovação há alguns anos também na área jurídica e vejo a cada dia a mudança de mindset, as melhorias para as equipes e os resultados alcançados”, afirma Bernardo Gallina, vice-presidente de Jurídico, Compliance e Assuntos Corporativos da Whirlpool para América Latina.

Com a revisão dos processos e o uso de RPAs (Robotic Process Automation), por exemplo, o tempo interno gasto para realizar um pagamento reduziu cerca de 70%. Além da otimização, no último ano, o time se dedicou a uma agenda de previsibilidade, construindo um modelo em machine learning capaz de prever com 95% de assertividade o volume de novas ações. “Sem a utilização de tecnologia, certamente não teríamos alcançado os patamares de eficiência e geração de valor que temos hoje no jurídico”, complementa Gallina.

A área é composta por profissionais do Brasil e de outros países da América Latina, trabalhando em todas as agendas do departamento jurídico. Segundo Gallina, a Companhia acredita que a multidisciplinaridade de competências exponencia os resultados, além da diversidade ser um dos Valores da empresa e a adoção das práticas de eficiência jurídica fazem parte de uma estratégia que contribui também com pilar de Governança da agenda ESG (Meio Ambiente, Social e Governança) da Companhia.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Implicações dos usos da deepfake para a sociedade

Glaucia Guarcello: Por um ano novo mais inovador

Veja como medir a satisfação de seus franqueados