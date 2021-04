Westwing tem vagas para diversas áreas em São Paulo e Jundiaí

A Westwing, plataforma de casa, decoração e lifestyle, está com 15 vagas abertas para diversas áreas como comercial, logística, sistemas e desenvolvimento, em vários modelos de contratação, de efetivos a estagiários. As oportunidades são na sede, em São Paulo, ou no centro de distribuição, em Jundiaí (SP), e podem ser acessadas no site da companhia.

“Somos um time de pessoas apaixonadas pelo que fazemos. Acredito que tão importante quanto o conhecimento técnico é o fit cultural. Buscamos talentos que compartilhem dos nossos valores internos e que queiram crescer com a Westwing nas inúmeras oportunidades que temos”, afirma Tiffany Hashiba, diretora de RH da Westwing.

Cultura

Segundo a diretora, a Westwing é uma companhia focada em desenvolvimento de pessoas, com respeito a variedade e diversidade de colaboradores. Por conta disso, colocou em prática diversas ações que auxiliam no combate à pandemia da covid-19 para garantir a integridade das pessoas na unidade e no centro de distribuição.

A companhia abriu o capital na B3 em 2021, e Hashiba acredita que isso impulsionará o aumento da oferta de emprego na empresa, mesmo em um cenário econômico desafiador. “Com o IPO, a Westwing crescerá, e, consequentemente, novas contratações irão surgir. Apenas em 2020, a empresa dobrou o número de funcionários na comparação com o ano anterior”, diz.

