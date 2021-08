Westwing cresce e planeja expansão com aberturas de galerias físicas

Westwing, plataforma de casa, decoração e lifestyle, acaba de divulgar os resultados financeiros do segundo trimestre de 2021, com destaque para a reversão do prejuízo que vinha sido reportado nos últimos balanços após o IPO, realizado em fevereiro deste ano. No período, a empresa atingiu receita líquida de R$ 79,6 milhões, número 50,5% maior do que o 2T20, e um volume de vendas (GMV) de R$ 115,8 milhões, acelerando 147,1% quando comparado a dois anos antes.

“Para alcançar esses resultados, avançamos significativamente nos três principais pilares de nossa estratégia de negócios: aceleração do core business, expansão do mercado endereçável e coleções private label”, afirma Andres Mutschler, CEO da Westwing. “Aumentamos 13% do investimento em marketing em relação ao primeiro trimestre, triplicamos o tamanho do WestwingNow — loja online com entrega mais rápida — em comparação ao 2T20 e lançamos 21 coleções de nossa marca própria, Westwing Collection”, declara o executivo.

O período foi marcado também pelo lucro bruto de R$ 37,3 milhões, montante 49,6% maior do que o registrado no primeiro trimestre de 2020. As despesas operacionais totalizaram R$ 45,7 milhões, impulsionadas por investimentos em logística, crescimento do time e marketing. A Westwing consolidou ainda sua excelência em nível de serviço aos clientes com a reconquista do selo RA1000 de 12 meses no Reclame Aqui. Indo além dos negócios, a empresa promoveu entre abril e maio a campanha “Fome de Ação”, que consistiu na doação de cerca de 2,5 mil cestas básicas para a ONG Mães da Favela, distribuídas nacionalmente.

O objetivo do maior investimento em marketing é em ações para aproximar a empresa do consumidor nacionalmente. Para o segundo semestre, por exemplo, a Westwing criou a campanha “Viva um mundo mais bonito”, com a Vanessa da Mata. Em uma ação inédita, a Westwing fez do novo clipe da cantora um clip-commerce, em que todos os produtos do cenário do clip podem ser comprados com um clique, usando ferramentas de Google e Facebook.

Aniversário de 10 anos e foco na expansão física

Neste mês, a Westwing celebra dez anos no mercado. Em julho deste ano, a companhia lançou o Hub do Rio de Janeiro como forma de aumentar seu serviço próprio de logística, Westlog, e preparar o terreno para a inauguração de até cinco galerias físicas até o final de 2021. O plano de inauguração de novas galerias inclui regiões como RJ, DF e SP, o que deve ajudar a impulsionar ainda mais a presença da marca, bem como o crescimento do WestwingNow por meio da prateleira infinita.

Ainda em 2021, a Westwing deve anunciar um serviço de consultoria em design de interiores, com o objetivo de ampliar seu leque de serviços somados a um catálogo de produtos próprios e de mais de 3 mil empresas que atuam dentro de seu marketplace. “Os próximos meses serão muito importantes para o avanço de nossos negócios, que têm como foco oferecer uma experiência completa aos nossos clientes — do momento da compra até a entrega”, declara Mutschler.

