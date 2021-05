Westwing cresce 91,1% em volume de vendas no primeiro trimestre pós IPO

Por Bússola

A Westwing, que fez seu IPO em fevereiro deste ano, registrou crescimento de 83,3% em receita líquida e aumentou em 91,1% o volume de transações (GMV) no primeiro trimestre de 2021 em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A loja online WestwingNow, lançada em março de 2020, foi responsável por 40 pontos percentuais do crescimento de GMV no período, representando 21% do total do GMV da companhia no trimestre.

“Os resultados do primeiro trimestre são reflexo de um investimento constante no negócio, com o objetivo de levar cada vez mais conveniência aos consumidores”, afirma Andres Mutschler, CEO da Westwing. O lucro bruto aumentou 79% em relação ao mesmo período.

A Westlog — braço próprio de logística da Westwing — avançou nas entregas da Grande São Paulo. Hoje é responsável por 87% das entregas da Grande São Paulo, ante 8% no primeiro trimestre de 2020. “Ganhamos em custo e agilidade”, diz Mutschler.

Parceria

Na semana passada, a Westwing anunciou uma parceria com Bela Gil, na curadoria das peças no novo projeto da chef, o restaurante em São Paulo, Camélia Òdòdò. "Quero fazer uma comida simples, gostosa e cheia de afeto, mas também abrir a cabeça das pessoas para uma alimentação mais diversificada e consciente", diz a chef que quis criar uma proposta artesanal com os móveis e objetos escolhidos para a decoração.

