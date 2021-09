Werner Tecidos se une a designer para produzir "linho de seda" no Brasil

Por Ana Busch* (editora interina)

“Linho de seda” nacional

A Werner Tecidos, centenária fabricante nacional de seda, uniu-se ao ateliê Emannuelle Junqueira para produzir nacionalmente e com exclusividade "linho de seda" nacional. O tecido faz parte das criações da designer em seus vestidos de noiva há 15 anos e vinha sendo importado da China até o início da pandemia de covid-19, quando as compras foram interrompidas. A escolha do tecido especial está entre os passos fundamentais para a criação dos vestidos no ateliê de alta costura. O "linho de seda", segundo Emannuelle, une a naturalidade e a rusticidade ao brilho velado da seda, e nunca havia sido produzido no Brasil.

IoT contra prejuízos

A Nexa, empresa de soluções para a Indústria 4.0, conseguiu o aumento de 15% na produtividade da SunCoke, companhia de processamento e transporte de matéria-prima para as indústrias siderúrgicas, de carvão e energia. Esse retorno foi obtido em menos de um ano, após a implantação de soluções de automação e de IIoT (Internet das Coisas aplicada à Indústria), evitando assim, a perda financeira de U$ 200 mil por parada programada. A empresa precisava fazer cinco paradas de produção por ano para manutenção. Parceiro Cisco High Touch, a Nexa já foi reconhecida pela Cisco com o prêmio IoT/Industry Partner of the Year.

Mulheres no comando

Uma das maiores corretoras do país, a Guide Investimentos investe em aumentar ainda mais a liderança e a representatividade femininas no seu quadro, com a contratação de Juliana Nogueira como nova CCO (Chief Client Officer). Com uma trajetória de 20 anos no mercado financeiro, a executiva chega para ocupar o segundo posto mais alto da Guide, se reportando diretamente ao CEO Fernando Cardozo. Juliana deixa a posição de diretora de Investimentos no Banco Next para se juntar ao time da corretora. Acumula passagens por instituições financeiras como Banco Safra, Santander, HSBC (onde trabalhou por 9 anos) e Ágora Investimentos, onde foi líder das áreas de Produtos, Digital, Analytics, Marketing, Educacional e Comercial.

Clube de youtubers

A Curta, hub que une influenciadores, criada por Pedro Gelli, mais conhecido como Gelli Clash na internet, está se lançando em uma nova empreitada, a criação da Editora Curta. A empresa planeja, ainda para este ano, lançar seu primeiro livro de um de seus influenciadores. Os planos, ainda em segredo, devem ser revelados em breve. A Curta foi fundada em janeiro deste ano e tem sob seu guarda-chuva dez influenciadores envolvidos com o universo gamer, além de dois vloggers.

Brechó de luxo

Com crescimento acelerado e recorde de vendas, a Inffino Second Hand Luxury, brechó que atende o público interessado tanto no consumo consciente quanto em marcas internacionais, alcançou, apenas em julho, faturamento equivalente ao total do ano de 2018, quando se lançou como e-commerce. Especializada em marcas de luxo como Chanel, Burberry e Yves Saint-Laurent, a Inffino quintuplicou seu faturamento nos últimos três anos. Durante a pandemia, o Brasil foi um dos países que mostrou menor retração do mercado de luxo. Produtos do segmento continuaram sendo adquiridos pelos consumidores de maior poder aquisitivo que, sem poder viajar e fazer compras no exterior, voltaram seus olhos cada vez mais para o mercado nacional.

Trilha empreendedora

A Trilha Empreendedora, parceria da ONG Junior Achievement, da Secretaria Estadual de Educação do Rio, do IBP e da Fundação Casas Bahia, alcança suas metas da edição 2021 ao proporcionar para 80 escolas da rede estadual do Rio de Janeiro e 6440 mil alunos do ensino médio mais de 720 horas de ações e programas de conscientização contra a evasão escolar, promoção de carreira profissional, conceitos da indústria 4.0 e desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Participam do programa 254 voluntários de 17 empresas associadas ao IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás) e 120 professores. Ocorreram, até o momento, mais de 70 sessões de mentoria para preparação de 1.600 jovens ao mercado de trabalho, proporcionando, por exemplo, aprendizado para preparação de currículos e esclarecimento de dúvidas sobre profissões e para entrevistas de emprego.

Escritórios contra covid

A Ecoquest, empresa especializada em descontaminação de ar, já tratou o ar de mais de 300 mil m² de espaços comerciais com tecnologia que combate o novo coronavírus. Cerca de 90% desse total são escritórios corporativos, que se preparam para o retorno de seus colaboradores ao trabalho presencial. “O aquecimento da demanda nesses primeiros seis meses do ano está estritamente relacionado à necessidade de prevenção com a retomada da economia e, no caso dos escritórios, com o retorno dos colaboradores ao trabalho presencial, mesmo que em um modelo híbrido”, afirma Henrique Cury, presidente da Ecoquest. A empresa cresceu 25% no primeiro semestre, em faturamento, em relação ao mesmo período do ano anterior.

Kuke em São Paulo

Após quatro anos de atuação no Rio de Janeiro, a foodtech Kuke está iniciando entregas em São Paulo. A startup focada no delivery de receitas, através do envio de ingredientes na medida certa para o preparo de refeições saudáveis, inicia suas entregas na capital paulista, ao mesmo tempo que avança para o seu modelo de assinatura por meio do Clube Kuke. Hoje, a Kuke tem sua estrutura de desenvolvimento de produtos e gestão de entregas centrada na capital fluminense, onde atende mais de 4.500 refeições ao ano e conta com cerca de 1.600 clientes ativos. Há dois anos, as operações realizadas em São Paulo se destinavam apenas a empresas e grupos, como Kimberly Clark e OLX. Agora, as entregas passam a atender pessoas físicas.

Saúde customizada

A operadora de saúde Mediservice, integrante do Grupo Bradesco Seguros, registrou aumento de 15% no número de beneficiários no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2020, totalizando 332 mil vidas. O crescimento foi puxado pela ação de compartilhamento de rede, com alta de 41% no mesmo período. Após o reposicionamento da operadora, com foco mais direcionado ao mercado de autogestão, é a primeira vez que registra mais vidas associadas ao compartilhamento de rede com outras operadoras do que em beneficiários diretos do plano de saúde Mediservice.

Governança no varejo

Membro do Conselho de Administração do IBGC, da Even, da Tupy e membro do Advisory Board da Gouvêa Ecosystem, Claudia Elisa trará o debate sobre governança no mundo corporativo em webinar intitulado “Sem G, não tem ESG”, no Latam Retail Show Congresso & Expo, maior evento de varejo e consumo da América Latina, promovido pela Gouvêa Ecosystem, entre os dias 14 e 16 de setembro. “O objetivo é trazer o pilar da governança para o centro da conversa sobre as boas práticas de ESG e o papel de Acionistas, Conselheiros e Executivos para o seu fortalecimento”, diz Claudia. Para a conselheira, a existência de conversas abertas e claras, com gente de visão holística e pensamento de longo prazo, é o que torna as companhias mais preparadas para os riscos e incertezas do mercado hoje e no futuro.

Expansão

A Unipar, líder na produção de cloro, soda e PVC na América do Sul, avança em seu plano estratégico de crescimento, expansão da capilaridade em território no Brasil e fortalecimento da sua posição no Nordeste. Neste início de setembro, o CEO da companhia, Mauricio Russomanno, e comitiva se reuniram com autoridades e visitaram cidades no Rio Grande do Norte e em Pernambuco com potencial de receberem uma nova fábrica de cloro e soda da empresa.

A Unipar busca áreas que garantam o acesso a insumos essenciais para sua operação industrial, como sal, energia e gás natural, bem como localização e infraestrutura logística desenvolvida para o escoamento da produção até os mercados consumidores. A expectativa é de que esses fatores contribuam para ampliar a competitividade da companhia.

Imóveis para compra

Imóveis de dois e três dormitórios são os mais procurados para comprar entre o público que faz buscas pela internet, respondendo por 77% da procura, segundo um levantamento da startup Apê11, que analisou 293 mil pesquisas em sua plataforma digital neste ano. Outro critério relevante para encontrar um imóvel residencial é a localização, representada em 51% das pesquisas

Trabalho em equipe

Atento ao desenvolvimento de seus colaboradores e franqueados, o Grupo Artesanal se prepara para a segunda edição do Mind Artesanal. Com o objetivo de promover a integração, troca de experiências, dialogar sobre boas práticas e integrar as estratégias e ações de crescimento e expansão do negócio já no segundo semestre. O evento conectará as 60 cidades em que o grupo possui lojas durante os dias 9 e 10 de setembro.

*Ana Busch é jornalista, diretora de Redação da Bússola e sócia da Tamb Conteúdo Estratégico

