Websérie gratuita propõe ensinar varejistas sobre a reforma tributária

Como o varejista brasileiro pode, rapidamente, ficar por dentro de tudo que tange a Reforma Tributária? A pergunta deu o pontapé inicial para a websérie “F360 Simplifica”, que tem o objetivo de poupar tempo e ajudar o varejo a se adaptar sem consequências.

A ideia, da plataforma de gestão financeira F360, surge como resposta natural à crescente demanda por informações de fácil acesso e absorção. O período de adaptação se iniciou no 1° de janeiro, e 2027 e 2029 representam datas finais importantes.

São dois os principais tributos que vão mudar:

Federal, consolidado em 2027: a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, irá substituir o PIS e o Cofins

Estadual/Municipal, com início de transição em 2029: o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, irá substituir o ICMS e o ISS.

E durante o período de transição o varejista ainda precisa cumprir com a tributação obsoleta. Segundo levantamento da F360 junto à sua base de clientes, composta por grandes varejistas e redes de franquias, a Reforma Tributária já figura entre as três maiores preocupações estratégicas de 2026, ao lado de margem e expansão. Daí, surge a demanda por educação no tema.

Websérie analisa efeitos diretos da Reforma Tributária nos negócios

A avaliação da F360 é que muitas empresas ainda não iniciaram um planejamento estruturado para a transição ao novo regime. Gratuita, a websérie foi criada com o objetivo de traduzir as mudanças de forma objetiva e aplicada à realidade dos negócios.

“O empresário sabe que a Reforma Tributária vai impactar o caixa e a precificação, mas ainda existe muita dúvida sobre como isso se traduz na prática. Nosso objetivo é sair da discussão teórica e mostrar, de forma simples, quais são os efeitos reais na operação financeira”, afirma Maurício Galhardo, sócio na F360.

A websérie está integrada a uma landing page exclusiva que funciona como um hub permanente sobre o tema, reunindo vídeos, análises e materiais complementares.

O espaço também permite que gestores se cadastrem para receber novos conteúdos à medida que a regulamentação avança, um ponto crítico, já que a implementação será gradual e exigirá acompanhamento constante.

Uma tendência no setor de tecnologia

O movimento acompanha uma tendência observada no mercado de tecnologia e gestão, com empresas ampliando iniciativas educativas para orientar seus clientes. No caso da F360, a estratégia reforça o posicionamento da companhia como parceira estratégica na tomada de decisão financeira, especialmente em um momento de transição estrutural.

“A Reforma Tributária não é apenas uma mudança fiscal; ela impacta planejamento, margem, modelo de expansão e até negociação com fornecedores. Nosso papel é ajudar o varejo a se antecipar e transformar complexidade em estratégia”, destaca Henrique Carbonell, CEO da F360.