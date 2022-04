Web 3.0 e a revolução tecnológica que está por vir

Por Hugo Tadeu*

Os anos 1990 despertam uma série de boas lembranças. Este período resgata os tempos em que o computador de uso pessoal era conhecido como “Pentium” (no meu caso em específico, um modelo 286). A recordação do botão turbo para aumentar a velocidade de processamento ainda está bem viva na memória. Ao mesmo tempo, acessar a internet era uma verdadeira aventura, considerando o uso de discadores e de linhas telefônicas. Conectar em qualquer site era uma viagem lenta e com muitos percalços. Se a previsão do tempo mudasse e a presença de raios e trovoadas aumentasse, a qualidade para ler um texto na internet era reduzida consideravelmente.

O aprendizado sobre computação era divertido nesta época, tempo das certificações em pacotes operacionais e até mesmo para saber digitar melhor e mais rápido como diferenciais em busca de trabalho. Nas estantes, existiam vários disquetes e CDs para instalar as novas versões de sistemas operacionais. E era uma alegria imensa escrever as primeiras linhas de código em sistemas baseados em linhas de programação em C.

Como o tempo passa! As aulas do mestrado em engenharia elétrica foram fascinantes, entrei em um novo mundo da computação, procurei entender o que seria programação avançada, lógica fuzzy, otimização, sistemas em rede e como tomar decisões com a inteligência artificial. Ao mesmo tempo, as empresas de tecnologia começaram a ganhar maior notoriedade, com temas como gestão de dados, transformação digital, aprendizagem de máquina e descentralização de dados. Quanta evolução em um curto espaço de tempo!

Dos anos 1990 para os dias atuais, a internet sempre seguiu o mesmo protocolo, baseado em uma rede focada em textos. Com a evolução do tempo, buscadores inteligentes foram surgindo e criando uma enorme capacidade para armazenar informações. Mas todo este processo custa muito e a adoção de servidores espalhados em todo o mundo passou a ser uma decisão inteligente das organizações. Foi o início do que hoje conhecemos como infraestrutura em nuvem.

Ou seja, temas como velocidade, conexão, segurança, aprendizagem e descentralização de dados passaram a ser a bola da vez, dando início a uma nova corrida tecnológica, conhecida como Web 3.0. De forma simples, trata-se de evolução do mundo dos textos, com aplicativos e soluções abertas. Mas se nos dias de hoje, você utiliza sistemas operacionais proprietários ou aplicativos dos mais variados possíveis de um único provedor, saiba que o futuro pode ser bem diferente. Este movimento me faz recordar a disputa entre códigos fechados e abertos, bem como lembrar do sistema operacional Linux.

Mais ainda, a capacidade para escalar soluções digitais, reconhecer usuários, gerenciar informações em redes tecnológicas e registrá-las, configura o princípio de uma lenta revolução na economia e ambiente de negócios. Muitos ainda estão céticos quanto ao atual estágio destas tecnologias, com críticas à possível centralização de poder em poucas empresas e a possíveis problemas de crescimento econômico. Vale lembrar que estas foram as mesmas críticas que surgiram no início dos protocolos “www”. Mas hoje, tudo isso torna a nossa vida mais confortável e com inúmeros avanços para a sociedade. Recomendo aprender mais sobre o atual momento e os benefícios possíveis de mais uma revolução tecnológica a caminho.

*Hugo Tadeu é diretor do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da FDC. Senior Advisor da Deloitte

