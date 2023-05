VP da Energisa narra experiências vividas ao longo da carreira em livro

Lançado no último dia 17, o volume 2 do livro “Uma sobe e puxa a outra” traz 65 histórias autobiográficas de mulheres determinadas que, sem medo de desafios, superaram obstáculos, alcançaram seus ideais e hoje inspiram e impulsionam outras mulheres. Como uma das poucas líderes no setor elétrico, Roberta Godoi, vice-presidente de Soluções Energéticas e líder da (re)energisa, figura como uma das coautoras da obra, contando sua história de sucesso profissional em indústrias predominantemente masculinas, como telecomunicações e energia.

Como surgiu o livro?

A ideia do livro surgiu de um pequeno grupo criado em 2022, formado por altas executivas, empreendedoras, cientistas, jornalistas e celebridades, que, depois de um ano, soma mais de 350 mulheres. “A representatividade é um dos pontos mais importantes para inspiração de mulheres e jovens – é necessário haver um, ou vários, modelos para serem seguidos. Quando uma mulher consegue sucesso seja na vida pessoal ou profissional e compartilha sua história, outras sabem que também podem chegar lá. Foi um prazer contribuir com esta obra que conta a minha e outras histórias inspiradoras e uma verdadeira honra estar ao lado de tantas mulheres fortes na construção deste livro” afirma Roberta.

Liderando a marca de soluções energéticas, geração e comercialização de energia limpa e renovável do grupo, a (re)energisa, Roberta é a executiva responsável por destinar mais de R$ 1 bilhão que a empresa irá investir no setor de energia renovável em 2023. “O setor elétrico vem passando por transformações ao longo dos anos, inclusive no espaço conquistado pelas mulheres dentro de um ambiente que já foi muito mais masculino que feminino. Felizmente esse cenário está evoluindo, mas tem espaço para avançar mais rapidamente na equidade entre homens e mulheres em cargos de liderança, por exemplo. Na Energisa, estamos cada vez mais apostando em estratégias para a adoção de políticas de equidade de gênero com o objetivo de diminuir as diferenças, seja de salários ou de oportunidades. A empresa vem investindo de forma consistente no aumento da participação feminina em diferentes áreas e níveis hierárquicos, incluindo diretorias e vice-presidências ", diz.

