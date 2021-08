Vozes: Autoconhecimento é ruim, mas faz bem

Por Karla Lopes*

Muita gente acha que o processo de autoconhecimento é maravilhoso, cheio de flores e amores. Mas não, autoconhecimento é horrível quando você decide encará-lo. No momento em que você se propõe a se conhecer, você está desmascarando um impostor que te enganou a vida inteira. E mais, mesmo mentindo esse tempo todo, esse “impostor” te pede um voto de confiança para mostrar quem é de verdade.

Quando eu me propus a entrar nessa saga do autoconhecimento, me vi no espelho encarando uma pessoa completamente desconhecida. Cada dia era uma coisa nova que precisava aprender. Nesse processo o que mais encarei foram as sombras e coisas ruins sobre mim mesma. Vi meus traumas, minhas dores, meus maus hábitos e tudo que fazia para agradar todas pessoas do mundo, menos a mais importante: eu mesma.

O autoconhecimento te torna uma pessoa egoísta. Mas, óh, estou pra dizer que isso não é ruim não. Acho que é o lado agridoce do processo. Você pára de olhar para os outros. Você passa a se colocar em primeiro lugar na maioria das situações. No começo, pode até se sentir um pouco mal, mas te digo que logo passa.

Se conhecer é ruim porque no início você se sente traída e até mesmo incrédula com tudo que viveu da “forma errada”, mas aos poucos os véus vão caindo dos seus olhos e você começa a enxergar a si mesma de uma forma diferente. Uma das melhores coisas pra mim foi aprender a dizer não, a respeitar meus limites, meus gostos e as minhas vontades. Isso não tem preço. Viver a própria essência, entender o que é e o que quer para a própria vida não tem preço.

Autoconhecimento é ruim quando você inicia o processo, mas aos poucos faz muito bem. E o melhor de tudo é que você se conhece um pouco mais todos os dias, é um processo que nunca acaba e só melhora. No momento que você entende que está trazendo à tona a sua melhor e mais verdadeira versão, não tem volta – e isso é incrível.

*Karla Lopes é jornalista, trabalha há 11 anos com produção de conteúdo para a internet e é criadora e alquimista da marca Lunnare Co.

