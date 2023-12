Voluntariado Corporativo: startup incorpora conceito e oferece mentorias para preparar novos líderes

O Dia do Voluntariado Corporativo, celebrado em 15 de dezembro, é uma data que destaca as iniciativas fomentadas pelas empresas. Por meio do voluntariado corporativo, as companhias oferecem estrutura e suporte para atuar em diversas ações, pontuais ou ao longo de todo o ano, que promovam o bem-estar da sociedade.

Na Learn to Fly, plataforma de desenvolvimento profissional e pessoal, esse voluntariado é realizado com vários parceiros durante o período que for considerado necessário. A startup, que conta com mais de 15 mil usuários, é liderada por Cecília Ivanisk e Flavia Faugeres, e oferece mentoria gratuita para instituições que buscam gerar impacto positivo na sociedade e capacitam na formação de novos líderes.

Parceria com impulsiona carreira de novos profissionais

A parceria da Learn to Fly com a PriG (Insituto Primeira Geração), é uma startup social de desenvolvimento humano que trabalha para ser a ponte entre o universitário da primeira geração da família a concluir a faculdade e as empresas, oferecendo ao recém-formado a chance de se desenvolver pessoal e profissionalmente e trilhar uma carreira promissora e à empresa, um programa de desenvolvimento para o estagiário que agrega valor e prepara para o futuro.

Em 2023, a Learn to Fly participou da formação e gestão de seis turmas de mentorias com o PriG, em que 46 pessoas mentoradas foram impactadas. Somando todos os parceiros, a Learn to Fly ofereceu o programa de mentoria gratuita para cerca de 100 pessoas em 2023.

Além dos projetos sociais, as empresas adeptas ao voluntariado corporativo também organizam iniciativas que impulsionam o trabalho em equipe, seja por meio de campanhas de reciclagem, plantio de árvores ou outras ações que visam fortalecer o trabalho em conjunto e tornar o ambiente e as relações mais leves.

Todas essas ações fazem parte do S na sigla ESG e correspondem a um importante movimento dentro da sustentabilidade empresarial.

