Volta às aulas na pandemia

E segue a batalha em torno da volta ou não às aulas presenciais. Misturam-se e brigam decisões governamentais, nos diversos níveis, com sentenças judiciais. Um retrato da confusão institucional instalada no país com a pandemia. As maiores vítimas? Os estudantes e suas famílias.

Faz sentido manter as escolas fechadas até que a coisa toda passe, até que a maioria da população esteja imunizada? Para quem acha que sim, o problema é não se saber quanto tempo vai levar. O risco é os estudantes acabarem perdendo pelo menos dois anos de aulas presenciais.

Mas quem responde “não” também precisa colocar a mão na consciência, e em alguns casos fazer uma autocrítica. Se é razoável retornar às aulas agora, mesmo que os números da Covid-19 tenham voltado aos piores momentos da primeira onda, por que mesmo as escolas ficaram fechadas ao longo do semestre passado?

Os governantes não quiseram correr o risco de desgaste político abrindo as escolas antes da eleição municipal. Deveriam ter de explicar por que querem abrir agora, quando as estatísticas voltaram a piorar.

Deveriam.

*Analista político da FSB Comunicação

